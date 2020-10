Influencer uccisa per un video su TikTok: finge un rapimento, l'amico la colpisce alla testa con una pistola vera

Tragico incidente per una ragazza di 20 anni, colpita alla testa con una pistola mentre fingeva un rapimento per un video su TikTok. Succede in Messico, dove la ragazza, Areline Martinez, aveva coinvolto i suoi amici per girare un filmato da pubblicare sul popolare social network. Lei avrebbe vestito i panni della vittima, e loro quelli dei suoi aguzzini. Il gioco, però si è trasformato in tragedia quando una delle circa 10 persone che impersonavano i finti rapitori ha esploso per errore un colpo da una pistola vera. La ragazza, che era stata legata mani e piedi è stata colpita alla testa ed è morta sul colpo.

Non era la prima volta che la 20enne messicana organizzava questo tipo di siparietti. Stavolta, però, le cose hanno preso una piega decisamente più drammatica. La vicenda è stata ricostruita dai testimoni presenti, che hanno raccontato tutto alla polizia, aiutandosi anche con i video girati nel corso delle riprese del finto rapimento. Il ragazzo che ha fatto fuoco si è dato alla fuga insieme ad un amico. Le forze dell'ordine non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 20enne, confermando l'ipotesi del tragico incidente, anche se inizialmente avevano pensato anche a un omicidio intenzionale. «Se qualcuno ha una responsabilità penale, dovrà rispondere - aveva dichiarato il procuratore». «Ci sono diversi fatti su cui indagare: la sfortunata morte della giovane donna, l’origine di quell’arma e il modo in cui è arrivata nelle loro mani».

Ultimo aggiornamento: 17:59

