Heinz B, chi è il milionario che vive cercando cibo nella spazzatura (e non sa a chi lasciare l'eredità): «Spendo 5 euro al mese»

Le apparenze ingannano. Si potrebbe riassumere con questo vecchio adagio la storia di un pensionato che, con gli abiti logori e in sella a una bicicletta, è solito rovistare tra i rifiuti della sua città. Difficile immaginare che dietro quell'aspetto da senzatetto si nasconda un milionario, eppure è proprio questa la vera identità di Heinz. B., 80enne tedesco di Darmstadt che ha trasformato la frugalità in una scelta di vita.

Il patrimonio

La storia dell'insospettabile Paperone è stata raccontata dal quotidiano Bild, del quale è una vecchia conoscenza: «Quando lo abbiamo incontrato per la prima volta due anni fa, possedeva sette case, due appartamenti e ci ha mostrato il suo conto di risparmio.

Su di esso: l'incredibile cifra di 500.000 euro. Adesso gli restano solo 15 euro di risparmi, perché ha appena prelevato 700.000 euro per pagare in contanti la sua decima casa». Ma non solo, il milionario, che ha accumulato la sua fortuna attraverso una vita di estremo risparmio e investimenti immobiliari, ha diversificato i suoi investimenti depositando 100.000 euro in un deposito a tempo determinato, cercando di proteggere il suo patrimonio in assenza di interesse bancario.

La storia

Heinz B. vive seguendo principi di estrema parsimonia: «Vivo in modo frugale, sono cresciuto così». Nonostante una pensione mensile di 3.600 euro derivante dal suo lavoro di ingegnere elettrico, l'unico lusso che si concede è una connessione internet e un laptop, evitando spese superflue come un abbonamento telefonico che «mi costerebbe 10 euro in più al mese». La sua austerità è decisamente evidente se si considerano le abitudini alimentari: spende meno di cinque euro al mese per il cibo: «Al massimo compro dell'olio per friggere o qualcosa del genere se finisce. Ma trovo la maggior parte del cibo nella spazzatura», rivela Heinz, criticando la cultura dello spreco diffusa nella società.

Scelta di vita

«Le persone sono sprecone e buttano via tanto cibo. Ad esempio, comprano un pacchetto di salsicce, ne mangiano una e buttano il resto nella spazzatura», sostiene Heinz B. Nonostante la sua frugalità, il milionario si dimostra generoso con i suoi vicini, offrendo oggetti recuperati in cambio di cibo scartato o scaduto. Questo sistema di baratto non solo rafforza la comunità ma evidenzia la sua capacità di trovare valore dove altri vedono solo rifiuti.

L'eredità

La preferenza di Heinz B. per gli investimenti immobiliari deriva dalla convinzione che offrano la migliore protezione contro l'inflazione. «Hanno la perdita di valore più bassa a causa dell'inflazione. In alternativa si potrebbe anche comprare una pepita d'oro». Questa scelta riflette anche un approccio pratico alla gestione del patrimonio, poiché Heinz effettua personalmente le riparazioni necessarie per i suoi inquilini, risparmiando significativamente sui costi. Riguardo al futuro del suo ingente patrimonio, Heinz B. rimane incerto, contemplando la possibilità di lasciare le sue proprietà a inquilini meritevoli o a parenti lontani che però sarebbero incapaci di affrontare le spese di successione.