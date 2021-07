Haiti, il presidente Moise ucciso in casa da un commando armato. Ferita e ricoverata anche la moglie

Nella notte tra martedì e mercoledì è stato assassinato Jovenel Moise, il presidente di Haiti. A renderlo noto è stato il primo ministro uscente Claude Joseph, che ha preso in mano le redini del Paese. Moise aveva 53 anni e secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato ucciso in casa sua, nel quartiere Pelerin a Port-au-Prince, intorno all'una di notte (le 7 italiane), da un commando armato formato «da elementi stranieri, alcuni dei quali parlavano spagnolo». La moglie del presidente Lady Martine, invece, è rimasta ferita nell'attacco ed è stata ricoverata in ospedale. Il gruppo responsabile dell'agguato non è stato ancora identificato. «Un atto odioso, disumano e barbaro. Ma sono stati compiuti i passi necessari per garantire la continuità dello Stato», ha detto Joseph, che ha annunciato che assumerà la guida del Paese dopo l'assassinio del presidente. Proprio ieri Moise aveva nominato un nuovo primo ministro, Ariel Henry, per preparare il paese alle elezioni che avrebbero portato il 26 settembre allo svolgimento di un referendum costituzionale e all'elezione di un presidente e di un nuovo parlamento.

Il Miami Herald riferisce che gli assalito «hanno affermato di essere agenti della Dea statunitense», secondo quanto risulta da un video ripreso da persone che si trovavano nella residenza di Moise. Un funzionario del governo haitiano ha però categoricamente smentito che possa essersi trattato di agenti della Dea, ed ha assicurato che «questi erano mercenari». Residenti hanno riferito di aver visto aggirarsi nella zona uomini in tuta mimetica nera ed avere sentito spari di armi di grosso calibro e notato volare dei droni. Il giornale statunitense sostiene che «la morte del capo dello Stato getterà Haiti in un gravissimo caos».

🇭🇹[ALERTE] Le #Président haïtien, Jovenel #Moïse, a été assassiné dans la nuit par un commando armé. Le #PremierMinistre condamne l’acte et appelle la population au calme. (communiqué officiel) #Haiti #Assassinat pic.twitter.com/JreYReJ8IC — La Plume Libre (@LPLdirect) July 7, 2021

Haiti, uno dei Paesi più poveri al mondo

Haiti è un Paese dei Caraibi che condivide l’isola di Hispaniola con la Repubblica Dominicana, a est. Si tratta del più povero delle Americhe e uno dei più poveri al mondo. Nel 2004 fu colpito dall'uragano Jeanne, nel 2010 invece da un terremoto in cui morirono più di 200mila persone, il secondo più distruttivo della storia. Una tragedia dalla quale Haiti non è mai riuscita a riprendersi. Nel 2016, poi, è stato messo in ginocchio dall'uragano Matthew.