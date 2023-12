Guerra in Ucraina, attacco di Kiev in Crimea: affondata nave russa carica di droni dell'Iran nel porto dell'ex colonia di Genova

Guerra in Ucraina, diretta oggi 26 dicembre, il secondo Natale vissuto durante il conflitto scatenato dalla russia il 24 febbraio 2022, non ha portato tregue: Mosca afferma che le forze ucraine hanno lanciato un attacco vicino a Feodosia, in Crimea.

Almeno una persona è morta e altre due sono rimaste ferite Lo afferma il governatore russo della Crimea, Serghiei Aksyonov, citato dalle agenzie russe Iass e Interfax. Kiev afferma di aver distrutto con missili da crociera la nave da sbarco russa Novocherkassk che trasportava droni Shahed.

Feodosia o Teodosia è il nome più recente di Al Kafa poi Caffa, dalla fine del 1200 conquistata, ovvero acquistata, dalla Repubblica di Genova: una città che grazie ai commerci fra l'Asia e la potenza marinara genovese per oltre due secoli visse un periodo di grande prosperità.