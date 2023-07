Kiev, attacco aereo nella notte: droni russi abbattuti. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica: «Mine a Zaporizhzhia»

Raid nella notte a Kiev con droni che, secondo le autorità locali, sarebbero stati tutti abbattuti.

Non si registrano vittime né danni, fa sapere il capo dell'amministrazione militare della capitale, Sergey Popoko. I russi «hanno attaccato Kiev con aerei senza pilota - ha riferito su Telegram - L'allerta aereo è durato tre ore...Tutti gli obiettivi sono stati rilevati e distrutti in avvicinamento verso Kiev. Secondo le informazioni al momento, non ci sono vittime o distruzioni nella capitale». Nel frattempo, l'Ucraina ha confermato che continuerà ad attaccare la Crimea occupata. Ma la controffenisva ucraina fatica ad avanzare.