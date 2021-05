Mamma da record, a 25 anni partorisce 9 figli: 4 maschi e 5 femmine

Entra in ospedale per partorire, in una volta sola, nove figli: 4 bimbi e 5 bimbe. È questa la gravidanza da record che ha avuto Halima Cisse, una 25enne del Mali, che per dare alla luce i suoi bebé si è trasferita in Marocco. Era stato direttamente il presidente maliano Bah N'daw a chiedere il trasferimento nel vicino Stato nordafricano per cercare di darle le cure necessarie.

Per due settimane la ragazza è stata ricoverata al Point G. Hospital di Bamako, in Mali, e poi è arrivata in una clinica, in Marocco, lo scorso 30 marzo. I bimbi, nati il 4 maggio, sono tutti in ottime condizioni. Secondo quanto si legge sul sito del ministero della Sanità del Mali, le ecografie avevano notato la presenza di sette feti e non nove. Tutti i piccoli, e la mamma, godono di ottima salute.

Le congratulazioni sono arrivate in forma ufficiale anche dal ministro della salute dello Stato, Fanta Siby.

