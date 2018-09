© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gita insi trasforma in tragedia nel nord del. L'improvviso ribaltamento della canoa ha causato ladi une dei suoi. Salva solo la madre.I piani di Cari Mews, 29 anni ed Erik Fryman, 39, era di approfittare della visita alla sorella della donna per fare un giro in kayak con i loro tre bambini di 3, 6 e 9 anni alle Apostle Islands, nel Lago superiore, una zona famosa per le sue scogliere e le sue grotte. A un tratto, il dramma: la canoa si è capovolta quando la famiglia si trovava molto distante dalla costa. La donna, unica sopravvissuta, ha inviato due messaggi alla sorella in cui è riuscita a scrivere soltanto "911" e "Michigan Island", ovvero la posizione in cui si trovavano al momoento della tragedia. I messaggi purtroppo sono arrivati a destinazione con ritardo a causa delle cattive condizioni di campo.I soccorsi sono scattati immediatamente, in condizioni meteo divenute intanto probitive, con scarsa visibilità. Quando Cari Mews è stata raggiunta per i suoi cari non c'era ormai più nulla da fare.