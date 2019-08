Gigi e Bella Hadid derubate a Mykonos, il post al veleno su Instagram: «Andate altrove»

Un furto nella casa di vacanze di Gigi Hadid a Mykonos. E' stata la modella statunitense a rivelare che lei e sua sorella Bella Hadid sono state derubate mentre erano in vacanza nella mondanissima isola delle Cicladi, in Grecia. La notizia è stata data su Instagram, sull'account @gisposable, sul quale Gigi Hadid ha condiviso anche gli scatti del viaggio. Dopo aver sconsigliato la meta a tutti i turisti, ha concluso dicendo è meglio spendere soldi altrove.



Mentre la modella non ha fornito molti dettagli sul furto, suo padre, Mohamed Hadid, ha rivelato che le figlie sono rimaste "traumatizzate" da quanto successo. Parlando a Tmz, l'uomo ha dichiarato che erano fuori con le guardie del corpo al momento del furto e che i ladri hanno portato via importanti oggetti personali.

Le modelle erano andate in vacanza a Mykonos per festeggiare il compleanno di Alana, la sorella maggiore.Diversi fan hanno commentato sconcertati il post di Instagram in cui la modella ha dichiarato di essere stata derubata: molti dei commenti hanno mostrato solidarietà alla modella, anche se diversi persone hanno contestato la sua reazione, quella in cui sconsiglia a tutti di andare a Mykonos per le vacanze proprio a causa del furto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA