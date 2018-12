Gatwick, un uomo e una donna arrestati per i droni: riapre l'aeroporto

Due arresti per l'allerta droni a Gatwick, che ha causato la chiusura dell'aeroporto e la cancellazione di migliaia di voli. Almeno due persone - un uomo e una donna - sono state arrestate. Nel frattempo il traffico aereo sullo scalo è stato riaperto e le autorità aeroportuali britanniche, citate da Bbc, dicono di sperare di far atterrare e decollare i 757 previsti dagli orari, per totali 124.4848 passeggeri.