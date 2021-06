Covid Francia, meno mascherine in estate. E gli aeroporti di Parigi chiedono stop a controlli su voli Schengen

In Francia presto potrebbero allentare le misure sulle mascherine. Lo ha annunciato Jean-François Delfraissy, presidente del Consiglio Scientifico francese contro il Covid: «Sarà molto difficile indossarle oltre il 30 giugno. Bisogna essere ragionevoli, le persone saranno in campagna, in spiaggia, faranno delle passeggiate, diranno: "Ok, cari esperti, aspettate, siamo capaci di indossare la mascherina dove serve"», ha dichiarato l'esperto su radio Rtl, insistendo tuttavia sulla necessità di indossare la mascherina, «incluso all'esterno, almeno fino al 30 giugno. Bisogna farlo - avverte - in particolare, in città molto grandi come a Parigi, Lione, Marsiglia, Nizza e Bordeaux».

Covid, appello Unicef a G7: vaccini ai Paesi più poveri. La lettera è firmata anche da Beckham e Billie Eilish

Aeroporti Parigi: stop a controlli Schengen

Il responsabile di Aéroports de Paris (ADP), la società che gestisce gli aeroporti parigini, ha chiesto al ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, di revocare il controllo sistematico dei passeggeri in arrivo dalla zona Schengen, che appesantisce il flusso dei passeggeri all'interno dello scalo. «All'inizio del Covid - afferma a RMC - è stato ripristinato un controllo quasi sistematico dei voli Schengen che mi sembra non essere compatibile con una gestione fluida delle persone».

Quindi l'appello al governo affinché questi controlli vengono revocati almeno per i collegamenti con gli altri Paesi della zona Schengen, lo spazio di libera circolazione dell'Unione europea. Più in generale, il settore dell'aviazione civile teme un aumento dei tempi d'attesa negli aeroporti, a causa della crescita del traffico dovuto alle vacanze estive e il mantenimento di alcuni controlli legati alla crisi sanitaria.