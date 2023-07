Emergenza sanitaria in Perù: aumento insolito di casi di sindrome di Guillain Barré

Il governo del Perù ha dichiarato l'emergenza sanitaria nazionale perché ha visto un aumento repentino di casi di sindrome di Guillain Barré (Gbs). L'emergenza è valida per un periodo di 90 giorni.

Perù, emergenza sanitaria: aumento repentino di casi di sindrome di Guillain Barré

Il motivo è un insolito aumento dei casi di questa malattia rara autoimmune.

L'obiettivo della misura è quello di affrontare immediatamente la situazione, che rappresenta un rischio per la salute pubblica. Il bilancio delle vittime della sindrome è salito a quattro e i casi hanno superato i 180 tra gennaio e luglio, secondo un nuovo bilancio del ministero della Salute, che insieme all'Istituto superiore di sanità (Ins) sarà incaricato di attuare il Piano d'azione.

✅ El Gobierno, a través del D. S n.º 019-2023-SA, declaró a nivel nacional la emergencia sanitaria por el síndrome de Guillain Barré (SGB), a fin de adoptar las acciones necesarias para proteger la salud y vida de la población. Conoce la Sala situacional del #SGB. pic.twitter.com/kyFQxJbWKc — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) July 8, 2023

Quest'ultimo prevede azioni specifiche per affrontare questa emergenza e garantire cure adeguate alle persone colpite.

Il piano include la sorveglianza epidemiologica, l'indagine e il controllo dell'aumento dei casi di GBS.

Verrà inoltre fornita assistenza tecnica e monitorata l'esecuzione delle attività programmate di sorveglianza epidemiologica.

Il comunicato del governo peruviano

Leggiamo la comunicazione ufficiale del governo del Perù pubblicata lo scorso 8 luglio: «A causa dell'insolito aumento dei casi di sindrome di Guillain Barré (GBS), il governo, attraverso il Decreto Supremo 019-2023-SA, ha dichiarato l'emergenza sanitaria nazionale per un periodo di 90 giorni di calendario, ha dichiarato il Ministro della Salute César Vásquez durante la sua visita all'Istituto Nazionale di Scienze Neurologiche (INCN) dove ha visitato due pazienti ricoverati con la malattia. "Finora abbiamo la malattia sotto controllo. La Guillain Barré si manifesta ogni anno e nelle ultime settimane si è registrato un aumento significativo, che ci obbliga ad agire come Stato per proteggere la salute e la vita della popolazione", ha dichiarato il capo del Ministero della Salute (Minsa). Il ministro ha spiegato che questa dichiarazione, approvata ieri in Consiglio dei ministri, consentirà l'acquisto, attraverso il Centro nazionale per la fornitura di risorse sanitarie strategiche (Cenares), di imnunoglobulina per il trattamento dei pazienti con GBS fino ai prossimi due anni. Il decreto prevede un piano d'azione che include il finanziamento per l'acquisto di beni e servizi per un importo di oltre 12 milioni di euro. Il ministro ha ricordato che i trattamenti di plasmaferesi e immunoglobuline sono disponibili negli ospedali e negli istituti situati nelle regioni di Piura, Cajamarca, La Libertad, Puno, Huánuco, Callao, Loreto, Áncash e Lima. "Le regioni sono rifornite di medicinali e per chi ne ha bisogno abbiamo avviato una ridistribuzione mentre i farmaci vengono acquistati. Come Ministero stiamo assumendo il ruolo di leadership che ci compete. Ci stiamo confrontando con le autorità regionali per verificare l'esecuzione del budget, perché i pazienti devono avere cure adeguate", ha dichiarato il ministro. Ad oggi (8 luglio 2023, ndr), sono stati segnalati 182 casi di GBS. Di questi, 31 pazienti sono ricoverati in ospedale e 147 sono stati dimessi. Purtroppo, a gennaio, marzo e maggio sono stati registrati quattro decessi».



Sindrome di Guillain Barré, cos'è e come si manifesta

Le cause della sindrome di Guillain-Barré non sono ancora state identificate con certezza assoluta. La maggior parte degli studi condotti fino a oggi porta a ritenere che la causa sia autoimmune. Cosa succede quando si presenta questa patologia? C'è una lesione rapidamente progressiva del nervo che il più delle volte è dovuta a una demielinizzazione (perdita delle guaine mieliniche che rivestono le fibre nervose). Nelle forme più gravi si ha anche la degenerazione secondaria degli assoni (il prolungamento dei neuroni) mentre in alcuni pazienti la degenerazione assonale è precoce e compare invece della demielinizzazione.

I sintomi

La sindrome di Guillain-Barré è caratterizzata da una sensazione di debolezza muscolare a livello facciale e orofaringeo e circa il 20% deve essere intubato a causa dell’insufficienza respiratoria. In questi pazienti sono inoltre spesso presenti fluttuazioni della pressione arteriosa, aritmie cardiache, modificazione della motilità oculare con visione doppia. L’esordio è rapido è la patologia può evolvere in pochi giorni a paralisi totale e insufficienza respiratoria, che possono mettere il paziente in pericolo di vita (circa il 5% dei pazienti muore). La sindrome di Miller Fisher, considerata una variante della Guillain-Barré, si manifesta con “caduta” delle palpebre (ptosi palpebrale), visione doppia e marcia instabile.

Fondamentale per un buon recupero è la precocità dell’intervento terapeutico.