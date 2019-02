Cucciolo di leopardo nascosto nel bagaglio, arrestato in aeroporto

Remì, il meticcio giustiziato dai balordi per strada. La padrona: aiutatemi a trovarli

Doveva fare scalo viaggiando in aereo e ha tentato di superare i controlli alla dogana con unall'interno del proprio. Quando gli addetti della dogana gli hanno chiesto informazioni sul bagaglio, si sono insospettiti dall'insolito nervosismo del viaggiatore e alcuni guaiti provenienti da quella valigia hanno fatto sì che si procedesse all'apertura. Per questo motivo, unè statocon l'accusa di contrabbando illegale di una specie protetta.L'episodio è avvenuto in, all'aeroporto di Chennai, nello stato del Tamil Nadu. L'uomo, nervoso ed evasivo nelle risposte sul contenuto del bagaglio a mano, è stato tradito dai lamenti del cucciolo, una femmina di appena un mese di vita, provenienti dalla valigia. A quel punto, gli ufficiali della dogana hanno aperto il bagaglio, trovando l'animale, dal peso di circa un chilogrammo e dalla lunghezza (dal naso alla cosa) di appena 54 centimetri. Lo riporta l'Independent Il, fanno sapere gli ufficiali della dogana dell'aeroporto indiano, era debole, terrorizzato e in stato di choc. L'uomo arrestato, di 45 anni, era giunto acon un volo della Thai Airways proveniente da Bangkok. Il cucciolo di leopardo, nutrito sul posto con del latte, è stato affidato alle cure dei veterinari del parco zoologico Aringar Anna di Chennai.Il, al momento, si trova trattenuto dalle autorità indiane, a cui dovrà spiegare molte cose. Il (forte) sospetto è che l'uomo sia implicato in un, ma resta da capire se il cucciolo di leopardo doveva essere venduto ad amanti di animali esotici o se era destinato ad essere ucciso per ricavare somme di denaro notevoli con la vendita della sua pelliccia.