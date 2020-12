Coronavirus Germania, record di contagi: 23.679 nuovi positivi e 440 morti. Vittime superano quota 20 mila

Coronavirus, in Germania è record di contagi: 23.679 nuovi positivi e 440 morti in 24 ore. E le vittime superano quota 20 mila. All'indomani dell'accorato appello di Angela Merkel al Bundestag, la Germania registra un altro record di casi di contagio da Covid-19, con 23.679 nuovi positivi, secondo il Robert Koch Institut. Il precedente picco di contagi - 23.648 - era stato registrato il 20 novembre. I nuovi decessi sono stati 440, contro i 590 del giorno prima per un totale di 20.372 morti e 1.242.203 infezioni dall'inizio della pandemia.

I dati

Usa, 3.054 decessi nelle ultime 24 ore

Sono stati 3.054 i decessi registrati nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti, 300 in più del picco precedente, risalente a maggio, stando al Covid Tracking Project. Anche per i ricoveri si è registrato un record negativo, con 106.688 malati curati nelle strutture mediche. La media dei casi di contagio giornalieri si è attestata sui 200mila per un totale di circa 15,4 milioni di infezioni dall'inizio della pandemia, che ha già provocato quasi 300mila morti nel paese.

Ultimo aggiornamento: 09:49

