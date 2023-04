Vaticano, In Germania le coppie gay saranno benedette in Chiesa «perché Dio è presente dove le persone si amano»

Città del Vaticano - «Nessun pastore che presiede una tale celebrazione deve aspettarsi conseguenze disciplinari». In Germania i preti, se vorranno, potranno tranquillamente benedire le coppie gay senza temere di incorrere negli strali Vaticani o nelle sanzioni previste dal Dicastero della Dottrina della Fede. «La decisione di impartire questa benedizione è presa dai pastori. I pastori decidono in base alla loro coscienza e alla loro responsabilità pastorale». E' quello che si legge nell'opuscolo che è stato distribuito dalla Chiesa tedesca in conflitto con le linee guida dottrinali attualmente in vigore nel resto del mondo, praticamente un atto di disobbedienza palese venutosi a creare con la recente votazione (18 sì e soli 3 no) all'interno del processo sinodale tedesco dedicato al tema "Vivere relazioni di successo - Vivere l'amore nella sessualità e nella partnership".

La linea scelta dalla Chiesa tedesca conferma di essere orientata ormai alla rottura con Roma anche se chiede al Vaticano di approfondire la tematica. «L'Assemblea sinodale raccomanda alla Conferenza episcopale tedesca e al Comitato centrale dei cattolici tedeschi di discutere il tema delle benedizioni (…) tenendo conto delle le riflessioni dei vescovi fiamminghi e le decisioni del Sinodo anglicano e a Sinodo e di sviluppare e introdurre tempestivamente celebrazioni liturgiche adeguate e introdurle".

Viene anche ribadito - nel testo - che allo stato attuale non vi sono contrasti con il magistero solo perchè la maggioranza dei votanti lo ha stabilito. «La risposta ai questionari nel contesto del Sinodo Mondiale del Sinodo mondiale ha mostrato, tuttavia, che la visione dell'omosessualità alla base di questo documento non è considerata sufficiente in molti luoghi. Nel frattempo, anche una conferenza episcopale (Fiandre) ha pubblicato una liturgia per la benedizione delle coppie dello stesso sesso coppie dello stesso sesso. È quindi necessario uno sviluppo teologico». Inutile dire quanto il tema sia scottante.

I cattolici tedeschi ritengono che all'origine dell'allontanamento di tanti cattolici dalla Chiesa sia dovuto alla eccessiva rigidità dottrinale rispetto alla vita quotidiana. «Il rifiuto di benedire la relazione di due persone che hanno formato la loro unione nell'amore (…) appesantisce la proclamazione della bontà umana di Dio e del doppio comandamento dell'amore per il prossimo e dell'amore per Dio, ma mette anche in discussione la credibilità dell'azione della Chiesa nella nostra cultura» perchè «Dio è presente dove le persone si amano».

