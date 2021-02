Italiana violentata e uccisa a Santo Domingo, il corpo di Claudia Lepore è stato imbalsamato. Sgomento della famiglia

«Nonostante le diffide e l'impegno di tutti, dalla famiglia della vittima ai legali, dall'Ambasciata Italiana a Santo Domingo fino all'agenzia Terracielo - incaricata delle esequie -, teso a preservare il corpo, in attesa del rientro in Italia per poter procedere a nuovo esame autoptico, il corpo già straziato di Claudia Lepore è stato imbalsamato». Lo rendono noto i legali della famiglia della 59enne barbaramente uccisa a Santo Domingo che si dicono «sgomenti».

APPROFONDIMENTI L'OMICIDIO Italiana violentata e uccisa a Santo Domingo, il corpo di Claudia... SANTO DOMINGO «Claudia Lepore è stata vittima di spietate torture e... MODENA «Claudia Lepore è stata vittima di spietate torture e...

«Claudia Lepore è stata vittima di spietate torture e poi è stata strangolata». Arrestato il presunto omicida

L'iniziativa - riferiscono - «è stata assunta da un'altra impresa incaricata della custodia del cadavere a Santo Domingo che aveva proceduto in tal senso subito dopo l'esame autoptico eseguito dalle autorità medico-legali dominicane». Le ragioni sarebbero da ricercare «in riferite norme di polizia mortuaria locale».

Aimi e Giusti spiegano «di aver comunicato alla Procura della Repubblica di Roma come, a questo punto, risulterebbe assolutamente superfluo qualsiasi esame sulla salma. Il pm ha pertanto concesso l'autorizzazione alla cremazione, richiesta, a questo punto, proprio dai familiari» «Le ceneri di Claudia Lepore - concludono i due legali - rientreranno dunque al più presto in Italia, per poter celebrare le esequie».

Ultimo aggiornamento: 09:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA