Stipendio bonus ai dipendenti di Acqua Sant'Anna. L'imprenditore: «Una mensilità in regalo contro il caro vita»

Una mensilità in più in regalo nello stipendio per combattere contro l'aumento dei prezzi e l'inflazione. È l'iniziativa che ha subito fatto il giro del Paese promossa da Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato di Acqua Sant'Anna. «È un modo per offrire a tutte le famiglie un aiuto concreto per fare fronte a questo periodo difficile - ha spiegato all'Ansa -. Il più grosso patrimonio che abbiamo sono sicuramente i dipendenti e i costi per i consumatori sono esplosi. Ci sono prodotti che costano 7 o 5 volte più di prima. Ma l'operaio guadagna sempre gli stessi soldi. Quello che noi imprenditori, liberi professionisti, come notai e avvocati o chiunque abbia dipendenti, dobbiamo fare allora è aumentare lo stipendio, altrimenti prima o poi ci saranno delle guerre civili. Bisogna portare il potere d'acquisto del dipendente a quello che era prima di questi aumenti pazzeschi. Spero - sottolinea - che dicendolo pubblicamente anche altri lo facciano. Non risolve i problemi, ma è qualcosa. Ci costa tra 700.000 e 800.000 euro e ai dipendenti arriveranno in totale 400.000 euro. Penso che lo Stato dovrebbe detassare tutte le aziende che lo fanno, così potremmo regalare ancora di più».

«Vedere la faccia dei dipendenti - che conosco uno a uno - molto contenti, mi riempie di gioia, - prosegue - tanti sono venuti a parlarmi dei loro problemi e a ringraziarmi. Le buste paga col bonus le consegnate a sorpresa, a ciascuno. Ci costa molto di più produrre - conclude - rispetto ai costi dell'energia e di altre materie prime, ma se fai l'imprenditore devi saper rischiare, quindi quale miglior investimento che sui propri dipendenti e lavorare con dipendente contento di venire in azienda che si è ricorda di te? Dovrebbero farlo tutti, a partire da chi ha tantissimi dipendenti, come Stellantis. Bisogna pagare i dipendenti, ma anche premiarli, sono due cose diverse».