di Enrico Chillè

Investigators from the LASD Homicide Bureau are on the scene at Malibu Creek State Park, working to uncover evidence in last night's shooting pic.twitter.com/6Zn9SRzNuJ — Ian Bradley (@Ian_reports) 23 giugno 2018

Campgrounds at Malibu Creek State Park were closed Friday due to an ongoing investigation by the Los Angeles County Sheriff’s Department. To ensure public safety, all camping reservations for the park have been cancelled through June 28. — CA State Parks (@CAStateParks) 24 giugno 2018

Lo hannoa colpi di pistola, davanti alle suedi due e quattro anni, mentre si trovava nella propriain un'area diall'interno di un parco naturale. Così è morto venerdì scorso, in circostanze decisamente misteriose, il 35enneEra mattina presto quando si è consumato il delitto, all'interno del Malibu Creek State Park, in. Tristan è stato freddato da almeno un colpo di pistola che lo ha raggiunto alla schiena, esploso da qualcuno che si trovava nei pressi della tenda che l'uomo aveva montato per sé e per la sua famiglia. Come riporta l'edizione originale dell'Huffington Post , le due figlie non sono rimaste ferite ma potrebbero essere rimaste in stato di choc dopo aver assistito alla morte del padre.L'area di campeggio, insieme ad altre strutture adiacenti, è stata chiusa almeno fino al prossimo 28 giugno per consentire le indagini. Gli inquirenti sembrano brancolare nel buio: pur senza rilasciare dettagli, è stato infatti reso noto che al momento non ci sono sospetti, tracce o un possibile movente per l'omicidio. Tristan, laureato in chimica e dipendente di una grande azienda farmaceutica, lascia la moglie Erica e le due bimbe. La sua famiglia ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per pagare le spese del funerale.