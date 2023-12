Cacciatorpediniere Arleigh Burke, così gli Usa rispondono agli Houthi nel Mar Rosso: il sistema Phalanx, i missili terra-aria e i cannoni

Nelle ultime settimane le navi da guerra statunitensi nel Mar Rosso hanno combattuto un numero crescente di attacchi portati dalle forze Houthi nello Yemen, incluso un incidente avvenuto sabato scorso quando un cacciatorpediniere statunitense ha abbattuto più di una dozzina di droni. E i confronti degli Stati Uniti con gli Houthi, che affermano di prendere di mira le navi commerciali dirette in Israele dopo l’invasione di Gaza, potrebbero aumentare dopo che il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha annunciato lunedì una nuova operazione guidata dagli Stati Uniti incentrata sulla protezione delle navi mercantili che operano nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden.

I sistemi d'attacco delle navi Usa

Con le recenti azioni navali statunitensi e l’annuncio della nuova iniziativa di protezione statunitense, la CNN ha chiesto agli esperti navali come le navi da guerra stiano affrontando le minacce e quali problemi potrebbero affrontare in futuro.

La Marina americana non ha ammesso quali sistemi d’arma stiano utilizzando le sue navi contro gli attacchi Houthi, ma gli esperti hanno affermato come un cacciatorpediniere americano abbia a disposizione una serie di sistemi d’arma d'attacco. Missili terra-aria, proiettili esplosivi del cannone principale da 5 pollici del cacciatorpediniere e sistemi d'arma ravvicinati. Hanno anche affermato che le navi statunitensi hanno capacità di guerra elettronica che potrebbero recidere i collegamenti tra i droni e i loro controllori a terra.

I costi della missione

Secondo gli esperti qualunque sia il sistema utilizzato dai capitani dei cacciatorpediniere statunitensi, devono affrontare decisioni su costi, inventario ed efficacia man mano che la missione cresce. «I droni sono più lenti e possono essere colpiti con i missili più economici o anche con il cannone della nave. I missili più veloci devono essere intercettati con missili intercettori più sofisticati», ha affermato John Bradford, membro del Council on Foreign Relations International Affairs.

Gli attacchi degli Houthi

Le forze Houthi appoggiate dall’Iran hanno lanciato numerosi attacchi contro gli interessi degli Stati Uniti nella regione e contro Israele, a partire dagli attacchi di Hamas in Israele del 7 ottobre, mentre continuano a diffondersi nella regione i timori che la guerra tra Israele e Hamas possa allargarsi. Il gruppo ha affermato come qualsiasi nave diretta in Israele sia un «obiettivo legittimo» poiché esercita pressioni su Israele affinché interrompa la sua offensiva su Gaza. Hanno organizzato diversi attacchi con droni e missili contro navi commerciali e hanno persino provato a far atterrare commando in elicottero su una nave per dirottarla.

Il traffico nel Mar Rosso

Le più grandi compagnie di spedizioni di container del mondo hanno sospeso il transito attraverso una delle arterie commerciali del mondo, che secondo gli esperti potrebbe intralciare le catene di approvvigionamento e aumentare i costi di trasporto. MSC, Maersk, CMA CGM e Hapag-Lloyd hanno tutte affermato nei giorni scorsi che avrebbero evitato il Canale di Suez per motivi di sicurezza. Lunedì il colosso petrolifero BP ha seguito l’esempio, spingendo i prezzi del petrolio e del gas a salire. «Questa è una delle arterie più importanti del mondo quando si tratta di trasporto marittimo», ha dichiarato l’ex direttore della CIA David Petraeus a “CNN This Morning”, aggiungendo che il tempo e i costi per spostare le merci in Africa saranno significativi. «Ciò avrà effettivamente un impatto reale sull’economia globale».

Il cacciatorpediniere Arleigh Burke

Con gli attacchi, la Marina americana ha detto che verrà in aiuto della navigazione commerciale che si trova in difficoltà. La principale risorsa statunitense coinvolta nel Mar Rosso per contrastare gli attacchi alle navi è il cacciatorpediniere missilistico guidato di classe Arleigh Burke, come l’USS Carney, che sabato ha abbattuto 14 droni Houthi. Gli esperti ritengono che finora gli Stati Uniti stiano utilizzando i missili SM-2 e/o ESSM contro le minacce Houthi. I missili a disposizione del cacciatorpediniere includono:

Lo Standard Missile-6 (SM-6), un'arma avanzata che può abbattere missili balistici nell'alta atmosfera, altri missili a traiettoria inferiore e colpire altre navi con una portata fino a 370 chilometri, secondo il Progetto di difesa missilistica del Centro per gli studi strategici e internazionali (CSIS). Questi costano più di 4 milioni di dollari ciascuno.



Lo Standard Missile-2 (SM-2), meno avanzato dell'SM-6 con una portata minore da 185 a 370 chilometri, a seconda della versione, secondo il CSIS. Costano circa 2,5 milioni di dollari ciascuno.



L’Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM), progettato per colpire missili da crociera antinave e minacce a bassa velocità come droni o elicotteri a una distanza massima di 50 chilometri, afferma il CSIS. Ognuno di essi costa più di 1 milione di dollari.

Il sistema Phalanx

Il sistema d'arma ravvicinato Phalanx di un cacciatorpediniere americano - pistole Gatling che possono sparare fino a 4.500 colpi al minuto - potrebbe gestire le minacce di droni o missili che arrivano entro un miglio dalla nave da guerra, ha affermato Carl Schuster, ex capitano della Marina americana ed ex direttore delle operazioni presso il Joint Intelligence Center del Comando del Pacifico degli Stati Uniti alle Hawaii. Questa è una difesa relativamente a basso costo. Ma se i droni si avvicinassero così tanto, diventerebbero l’ultima linea di difesa e un mancato attacco potrebbe costare la vita agli Stati Uniti. «Un singolo missile o un singolo drone non affonda una nave da guerra americana, ma può uccidere persone o causare danni che richiedono il ritiro della nave per le riparazioni in porto», ha detto Bradford.