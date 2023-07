Barbie, rissa al cinema durante la proiezione del film: «Solo qui poteva accadere» Video

Immagina di entrare nella sala buia del cinema e di assistere ad uno spettacolo, ma non sullo schermo. Ecco quanto accaduto agli spettatori di una sala cinematografica, durante la proiezione del nuovo film di Barbie, due donne si sono scontrate tra i sedili, lo scorso weekend, diventando oggetto di un video virale sui social .

Sembrerebbe che le due siano state cacciate dalla sala per permettere il prosieguo del film ai presenti.

Ecco dove è successo.

Rissa al cinema

A riprendere la scena della rissa al cinema è stato un utente che ha poi reso note le immagini su TikTok. Secondo quanto affermato dall'account social, la scena pare sia avvenuta a Maidstone, in Inghilterra.

Le probabili cause

Non sono chiare le cause per cui le due donne avrebbero litigato, ma è visibile la scena in cui una schiaffeggia l'altra al punto tale da attirare l'attenzione di tutti i presenti che inveiscono intimando le due ad abbandonare la sala.

Un testimone ha affermato che la lite è iniziata perché una delle due credeva che il figlio dell'altra fosse entrato nel cinema senza pagare il biglietto.