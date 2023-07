Ilary Blasi e il look da Barbie da «fuori di testa», Chanel Totti la fa cambiare: «Tranquilli ragazzi non l'ho fatta uscire così»

La Barbie mania ha contagiato anche i vip. Ilary Blasi con le figlie Isabel e Chanel Totti decide di andare al cinema e di rendere omaggio all'iconica bambola bionda con un tocco di rosa. A seglierle l'outfit era stata la piccola di casa Totti che, insieme alla cuginetta, aveva puntato tutto su un'aderente jumpsuite fucsia da far invidia a Kenneth Cooper.

Ilary Blasi e il look da barbie, Chanel la fa cambiare

Il risultato, come lo ha descritto la conduttrice, era: «Da fuori di testa». Poi, l'ex moglie di Francesco Totti ha pubblicato un video mentre con tutte le bambine è in sala senza, però, svelare il suo look. Niente paura, ci ha pensato Chanel Totti che ha postato una storia in cui inquadra mamma Ilary che indossa un paio di pantaloni color cammello, una t-shirt nera e i capelli raccolti in una coda di cavallo. La figlia della conduttrice, quindi, scrive: «Tranquilli ragazzi, non l'ho più fatta uscire come vi aveva mostrato nelle storie prima».