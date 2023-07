Barbie, vendite raddoppiate. La tua potrebbe valere migliaia di euro: ecco i criteri per scoprirlo

È più che mai Barbie mania, dal grande schermo alla moda non c’è dettaglio in trend che non sia pink. Per l’occasione, Catawiki svela le curiosità per chi vuole acquistare o vendere una delle intramontabili bambole fashion. Ma partiamo dai numeri. Secondo le rilevazioni, le aste di Barbie hanno registrato una forte crescita della domanda su Catawiki. Le vendite delle Barbie sul marketplace sono quasi raddoppiate negli ultimi due anni con un aumento del valore medio di oltre il 20%. E l’Italia pare proprio avere un debole per l’universo di Barbie e Ken. Il territorio nazionale, infatti, è al primo posto per numero di bambole acquistate (non meno del 30% degli acquirenti). Ma guai a pensare che si tratti solo di un gioco: le Barbie possono essere vendute a prezzi elevati nelle aste e alcuni modelli rari possono raggiungere anche cifre a sei zeri. Foto da Ufficio Stampa – Kikapress / Music: Korben

