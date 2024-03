Kate Middleton «distrutta» per la foto ritoccata, ecco perché l'ha modificata: il giallo della data, il viso della principessa e il mistero dello scatto originale

Se l'intento era quello di rassicurare l'opinione pubblica sulla salute di Kate Middleton dopo le tante illazioni girate in queste settimane, l'effetto è stato disastroso.

La fotografia ritoccata della principessa del Galles è stata una boomerang per la famiglia Reale. E ora Kate - che ha ammesso di aver fatto lei le modifiche all'immagine - sarebbe «distrutta» dalla confusione causata. Ma cosa è successo veramente? E com'è possibile che Kensington Palace non abbia messo l'ultima parola sulla prima foto ufficiale di Kate dopo 3 mesi di assenza?

Com'è stata ritoccata la foto

La fotografia di Kate con i 3 figli, George, Charlotte e Louis, è stata scattata con una macchina Canon, ritoccata con il software Adobe due volte, l’8 marzo alle 21.54 e il 9 alle 09.39, salvata su un Apple Mac e infine diffusa da Kensington Palace domenica 10, quando in Gran Bretagna ricorreva la Festa della mamma. Per Eric Baradat, direttore del desk foto della Agence France-Presse, una delle agenzie internazionali che ha ritirato l’immagine innescando un caso che non accenna a risolversi, si tratta «di un fallimento di comunicazione» da parte dei Windsor: «Era importante per noi — ha sottolineato — chiarire che la fotografia era stata manipolata. Le condizioni di salute della principessa sono un argomento di interesse ed era nostro dovere evidenziare i problemi della foto diramata dai reali».

La data

Ma quando è stata scattata davvero la foto? Innanzitutto la data, che non figura nel file digitale dell’immagine (risalirebbe addirittura al novembre del 2023), e poi dove sono finiti la fede e l’anello di fidanzamento di Kate e perché, di fronte a tante illazioni, Kensington Palace ha preferito non diramare la foto originale? Tanti interrogativi a cui la Corona, al momento, non ha ancora risposto. Quello che è certo è che è stata una figuraccia reale da principianti. Un clamoroso passo falso con pochi precedenti rispetto agli standard di cautela della cosiddetta Firm.

Perché Kate l'ha modificata

La principessa del Galles ha voluto ammettere l'errore commesso nella foto della festa della mamma poiché credeva che l'onestà fosse la "migliore politica", hanno detto fonti reali. Con una mossa sorprendente, Kate ha ammesso ieri di aver "modificato" un'immagine che la mostrava mentre festeggiava la domenica della mamma con i suoi figli. Ma un membro del palazzo ha detto al The Telegraph che la principessa si è sentita "terribilmente" per l'immagine alterata e ha cercato di rendere la foto "la migliore possibile". Un'amica di Kate ha anche detto che sarebbe stata "turbata" dalla tempesta causata da quella che doveva essere una "foto di famiglia innocente", ha riferito il Mirror. Fonti reali hanno detto che la principessa ha apportato "piccoli aggiustamenti" alla foto, che lei e suo marito speravano fosse uno scatto "informale" adorabile da condividere in un giorno speciale. Una fonte ha detto: "La principessa ha apportato piccole modifiche, come ha condiviso nella sua dichiarazione sui social media. La famiglia ha trascorso insieme la festa della mamma e ha trascorso una giornata meravigliosa.' Il Mirror ha riferito che un membro della famiglia reale ha detto: "È una brutta giornata in ufficio per il palazzo e qualcosa su cui senza dubbio si rifletterà in futuro".

Ciò avviene dopo che la principessa ha dichiarato in un raro messaggio personale su Twitter di aver "occasionalmente sperimentato" come "fotografa amatoriale". Si è scusata per l'eventuale "confusione" che la fotografia aveva causato, dopo che sei agenzie fotografiche globali hanno clamorosamente ritirato l'immagine dalle loro librerie - una reazione senza precedenti a una fotografia reale ufficiale - nella preoccupazione che "la fonte abbia manipolato l'immagine".

L'altra foto diffusa

«Come molti fotografi dilettanti - scrive Kate in un comunicato ufficiale - di tanto in tanto mi cimento nell'editing. Voglio scusarmi per la confusione causata dalla foto di famiglia che abbiamo condiviso ieri». Parole con cui in qualche modo ha fatto da scudo a William, cospargendosi il capo di cenere. Ma che lasciano perplessi, tanto più poiché condite dalla giustificazione che si potesse trattare d'una «foto di famiglia»: mentre la diffusione ufficiale, e la condivisione urbi et orbi come prima immagine dopo l'operazione, non può non essere stata vagliata dall'intero staff dei principi. Né a rimediare basta la successiva fotografia fatta in giornata a una Kate quasi girata di spalle in auto con William nei dintorni del castello di Windsor. Poco prima che il delfino partecipasse, al fianco della sola regina Camilla, tornata in pubblico dopo una settimana di riposo, a una liturgia officiata all'abbazia di Westminster per il Commonwealth Day: evento a margine del quale un drappello di attivisti del gruppo anti-monarchico Republic non ha mancato di cogliere la palla al balzo per una delle sue ricorrenti proteste contro la corona.

Le agenzie di stampa

L'immagine - la prima ufficiale diffusa da Kensington Palace dopo due mesi e mezzo di assenza totale dalla scena pubblica, e a quasi due mesi dal misterioso intervento chirurgico all'addome subito alla London Clinic a metà gennaio - era stata fatta circolare ieri per mostrare di nuovo una Kate sorridente, ritratta con i tre figli George, Charlotte e Louis nel giorno della Festa della Mamma britannica. E attribuita direttamente alla mano dell'erede al trono. Ma nel giro di pochi minuti ha suscitato una bufera di sospetti e interrogativi sul web, fra dettagli incongruenti e accuse. Sospetti che questa volta hanno trovato piena conferma da parte degli esperti, inducendo l'agenzia americana Ap a ritirarla senza indugi, seguita a ruota dalla britannico-canadese Reuters, dalla francese Afp, dal colosso Usa delle foto Getty e da altri. Una vera debacle per la macchina di pr dei Galles, sullo sfondo di un'operazione concepita evidentemente per cercare di rassicurare l'opinione pubblica e diradare i dubbi - oltre alle ipotesi complottistiche più stravaganti - che il riserbo strettissimo osservato durante la lunga convalescenza della 42enne futura regina consorte ha finora alimentato. Finché, dopo qualche ora d'imbarazzato silenzio, non è arrivato l'inopinato post firmato C (iniziale di Catherine, ossia Kate), con tanto di scuse ai media e alla gente.

Il viso della principessa

«La foto ritoccata di Kate Middleton è un lavoro di photoshop fatto male, non c'entra niente l'intelligenza artificiale», ha intanto commentato all'ANSA uno specialista dell'uso dell'IA nella generazione delle immagini come Vincenzo Cosenza. Mentre gli organi d'informazione britannici più istituzionali, Bbc in primis, hanno dato credito a fonti reali chiamate a minimizzare come marginali i ritocchi; e a negare ad esempio l'evidenza di modifiche della faccia della principessa di Galles, dopo la recente foto rubata dal sito di gossip Tmz laddove il volto di Kate s'intravvedeva gonfio dietro un paio d'occhiali da sole. Sia come si voglia, il pasticcio del ritratto 'taroccatò - che sia stato un tentativo maldestro d'inganno o un'incredibile leggerezza - non può non generare sfiducia nella coppia di futuri sovrani destinata sulla carta a garantire un qualche rinnovamento del casato. Soprattutto in attesa che la consorte di William torni davvero all'attività pubblica «dopo Pasqua», come indicato due mesi fa: o magari solo a giugno, come annunciato poi dal ministero della Difesa, ma non confermato dal palazzo. A maggior ragione, a paragone dello sforzo di trasparenza - parziale e tuttavia evidente rispetto ai silenzi sulla salute di Elisabetta II - sul cancro diagnosticato a gennaio a re Carlo, che a 75 anni non manca da parte sua di mostrarsi qua e là ai sudditi. E in un messaggio assicura di voler «continuare a servire la corona al meglio della (sue) possibilità». Mentre assumono nuova luce persino alcune recriminazioni del principe ribelle Harry: che nella sua autobiografia 'Sparè aveva imputato a Kensington Palace di aver truccato le carte anche in passato, per promuovere l'immagine di suo fratello e di sua cognata a scapito di chi si temeva potesse far loro ombra.

Atto gravissimo

Il ritocco alla foto di Kate Middleton è «una straordinaria e gravissima prova di sciatteria di palazzo. Ne sono convinto, perché se ci fosse qualcosa di più serio sarebbe un autogol terrificante, un richiamare l'attenzione su qualcosa di ancor più grave che vuole essere nascosto». A dirlo all'Adnkronos è Antonio Caprarica che, da esperto di vicende dei reali inglesi, analizza la bufera scatenata dal ritocco ammesso dalla stessa principessa Kate alla prima foto ufficiale che la ritrae con i figli dopo l'intervento. «Lo sa anche un bambino che le foto ormai sono riconoscibili se taroccate - scandisce il giornalista, per anni inviato della Rai in Gran Bretagna - Ormai con i social si notano subito le imprecisioni. Se fosse stata un'operazione di camuffamento sarebbe di un'incapacità siderale, altro che 007, dovrebbero rifondare i servizi segreti britannici». Per Caprarica, «è incredibile che l'entourage di Kate abbia voluto mandare in giro una foto ritoccata senza accurate verifiche -spiega - È noto che lei sia un'appassionata fotografa, e non è la prima volta che 'smanettà con il photoshop, quindi può essere che sia andata così. L'alternativa è molto peggio, una tragedia maggiore, e se la nascondessero in questo modo sarebbero dei citrulli, degli incapaci. Ma l'ufficio di comunicazione di Buckingham Palace che fa? Prendono la foto ritoccata e la passano alle agenzie senza verificarla sapendo che va allo scrutinio di miliardi di persone? È gravissimo».