Il mondo ha esaurito le scorte di rosa: l'utilizzo della vernice «pink» nel film di Barbie ha provocato una carenza globale di pittura

Il prossimo 20 luglio uscirà nelle sale cinematografiche il primo film live-action di Barbie, la più famosa bambola del mondo.

Le polemiche, però, non sono mancate. La spesa per la vernice rosa, colore super presente nel film, ha portato a una carenza globale. Creare lo scenario perfetto per il prossimo film di Barbie ha richiesto una tale quantità di vernice rosa che la maggior parte delle scorte sono esaurite, secondo la designer della produzione.

«Il mondo ha esaurito il rosa», ha dichiarato Sarah Greenwood in una recente intervista ad Architectural Digest. Greenwood, che è stata nominata per sei premi Oscar, tra cui per la direzione artistica di «Orgoglio e pregiudizio» e «Espiazione», ha detto che la costruzione del set ha richiesto enormi quantità di vernice rosa fluorescente. Il film live-action della Warner Bros ha come protagonisti Margot Robbie nel ruolo della protagonista e un biondo Ryan Gosling nel ruolo del suo fidanzato di plastica, Ken.

La risposta della produzione

Greta Gerwig, che ha diretto e co-scritto la sceneggiatura con Noah Baumbach, ha dichiarato alla rivista che il colore era fondamentale per il film. «Mantenere l'aspetto "infantile" era fondamentale», ha detto. «Volevo che i rosa fossero molto accesi e che tutto fosse quasi eccessivo». Questo faceva parte di ciò che la Gerwig ha descritto come «creare letteralmente l'universo alternativo di Barbie Land.

Sebbene Gerwig abbia dichiarato di aver amato Barbie da bambina, né Greenwood né la decoratrice del set Katie Spencer avevano mai posseduto una delle iconiche bambole della Mattel. Così il team londinese ha ordinato online una «Casa dei sogni» di Barbie per stimolare la propria immaginazione. Hanno poi tratto ispirazione dal modernismo di metà secolo di Palm Springs. «Tutto ciò che riguardava quell'epoca era perfetto», ha dichiarato la Greenwood, aggiungendo di aver cercato di «rendere Barbie reale in questo mondo irreale» e per far spiccare ancora di più Margot Robbie, l'attrice che interpreta la protagonista della pellicola.

In un'e-mail alla Cnn, Lauren Proud, vicepresidente del marketing e dell'esperienza digitale per l'azienda di vernici Rosco, ha confermato che la produzione ha utilizzato molto il colore, ma ha aggiunto che ci sono stati altri fattori coinvolti nella scelta della vernice rosa. «I set sono stati sviluppati in un periodo in cui stavamo ancora vivendo i problemi della catena di approvvigionamento globale, e la fornitura di vernice è stata particolarmente colpita», ha detto. «Abbiamo consegnato tutto quello che potevamo, e loro hanno ricevuto tutto. Non vediamo l'ora di vedere come apparirà nel film!».