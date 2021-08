Afghanistan diretta, Londra: «Minaccia attentati Isis aumenterà». A Kabul oltre 100 morti

Afghanistan. Il giorno dopo il doppio attentato a Kabul, il clima resta rovente. La minaccia di attacchi da parte dell'Isis-K nella zona dell'aeroporto d Kabul aumenterà man mano che le forze straniere lasceranno il Paese, ha detto il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace. «Sono preoccupato. L'Isis ha uno scopo, ha la capacità, se lo desidera, di realizzare un maggior numero di questo tipo di attacchi - ha detto Wallace - Sono assolutamente preoccupato che, finché non ce ne saremo andati, ci sarà una sicura minaccia per le nostre forze, e anche dopo che saremo andati via ci sarà una minaccia per il popolo afgano da parte dell'Isis». Intanto, sarebbe di oltre 100 morti il bilancio degli attentati di ieri all'aeroporto: lo riporta il Wall Street Journal (Wsj), secondo cui le vittime sono i 13 soldati americani già accertati e almeno 90 cittadini afgani.

Kabul, ultimo orrore: 90 morti, 13 marines Usa Foto

Afghanistan, la diretta della giornata

11.15 CALCIATRICI A FIUMICINO Quattro calciatrici della squadra femminile di Herat sono sbarcate stamani con un volo all'aeroporto di Fiumicino (Roma) dopo l'evacuazione da Kabul, raggiunta dopo giorni di viaggio rischioso. Lo si apprende a Firenze dalla ong Cospe che ha seguito tutte le fasi insieme alle autorità italiane attive sul posto. Con loro ci sono l'allenatore e i familiari tra cui bimbi. Il gruppo è di 15 persone. Altre componenti della squadra non ce l'hanno fatta ad arrivare nella capitale, altre non sono partite da Herat, alcune ben prima dell'occupazione di Kabul da parte dei talebani erano emigrate in Iran.

10.40 MARTEDÌ AUDIZIONE DI GUERINI AL COPASIR Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è convocato martedì 31 alle 11.30 per la audizione del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, «sulla gravissima situazione in Afghanistan e sulle sue conseguenze per la nostra sicurezza nazionale». Ne dà notizia il presidente del Copasir, il senatore Adolfo Urso, il quale evidenzia come «il Copasir sia tenuto costantemente informato sulle operazioni di evacuazione in corso e sulle condizioni di sicurezza nell'aeroporto di Kabul sottoposto agli attacchi del terrorismo islamico»

10.15 TALEBANI, A KABUL OLTRE 90 MORTI È aumentato a oltre 90 morti il bilancio degli attentati di ieri all'aeroporto di Kabul: lo ha detto questa mattina alla Cnn un funzionario del ministero della Salute pubblica afgano precisando che i feriti sono oltre 150. Ieri sera indiscrezioni dei media riferivano di 90 vittime.

10.02 AMBASCIATA CINA A CONNAZIONALI, RESTATE A CASA L'ambasciata della Cina in Afghanistan ha sollecitato «i concittadini ad aumentare le precauzioni di sicurezza e di rimanere in casa, se possibile, oltre a evitare di recarsi in aree ad alto rischio, compreso l'aeroporto». Lo si legge in un avviso diffuso dopo gli attacchi terroristici all'aeroporto di Kabul contro soldati americani e civili. La presenza cinese nel Paese è stata alleggerita nelle ultime settimane, mentre l'ambasciata, pur se ufficialmente aperta, ha sospeso i servizi di assistenza consolare demandati al numero verde del ministero. Martedì una delegazione talebana e l'ambasciatore Wang Yu si sono incontrati a Kabul.

10.03 LONDRA, MINACCIA ATTENTATI ISIS AUMENTERÀ La minaccia di attacchi da parte dell'Isis-K nella zona dell'aeroporto d Kabul aumenterà man mano che le forze straniere lasceranno il Paese: lo ha detto il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, al programma Today della Bbc Radio 4. «Sono preoccupato. L'Isis ha uno scopo, ha la capacità, se lo desidera, di realizzare un maggior numero di questo tipo di attacchi - ha detto Wallace -. Sono assolutamente preoccupato che, finché non ce ne saremo andati, ci sarà una sicura minaccia per le nostre forze, e anche dopo che saremo andati via ci sarà una minaccia per il popolo afgano da parte dell'Isis».

9.55 ERDOGAN, TALEBANI CI HANNO PROPOSTO DI GESTIRE SCALO KABUL «I Talebani ci hanno proposto di gestire l'aeroporto di Kabul» attraverso tecnici civili, «ma non abbiamo ancora preso una decisione». Lo ha rivelato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. «Non possiamo permetterci il lusso di chiedere il permesso a nessuno su con chi, dove, quando e come dobbiamo tenere colloqui. In Afghanistan c'è un serio vuoto amministrativo, e quindi teniamo i colloqui necessari», ha detto Erdogan, riferendo che le autorità di Ankara hanno avuto un incontro di 3 ore e mezza con i Talebani nell'ambasciata turca a Kabul. «Quando tutti hanno lasciato l' Afghanistan - ha aggiunto - noi non l'abbiamo lasciato».

9.39 PORTAVOCE TALEBANI, NESSUN MORTO TRA I NOSTRI I talebani non hanno subito perdite negli attacchi di ieri all'aeroporto di Kabul: lo ha detto il portavoce del gruppo, Zabihullah Mujahid, al servizio della BBC in pashto. «Noi (talebani) non abbiamo subito vittime. L'incidente è avvenuto in un'area controllata dalle forze statunitensi», ha detto Mujahid. Secondo l'agenzia di stampa Reuters almeno 28 membri dei talebani hanno perso la vita negli attacchi.