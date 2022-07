American Airlines, passeggeri vengono fatti scendere dal volo dopo 5 ore d'attesa. Il personale: «Abbiamo finito il turno»

La notizia dell'incredibile disagio vissuto da un gruppo di passeggeri su un volo American Airlines, la più famosa compagnia aerea degli Stati Uniti, è stata diffusa proprio da uno di loro. A raccontare l'accaduto a "Insider", celebre giornale newyorkese è Sheila Gray. La donna ha dichiarato che, dopo 5 ore rimasti fermi al gate, i viaggiatori una volta a bordo, sono stati fatti scendere dall'aereo dopo pochi minuti. Alle proteste dei passeggeri è stato risposto che i piloti e il resto del personale avevano finito il loro turno di lavoro.

Sheila era arrivata a Charlotte (Carolina del Nord) sabato, dopo essere tornata da Roma, per poi partitre in direzione Boston, dove è residente. Ha detto: «Tutto quello che volevo era tornare a casa nel mio letto. Ero sveglia da 24 ore». Durante la sosta a Charlotte, il volo era stato ritardato numerose volte. Alle persone in attesa era stato detto che, il mezzo aereo era momentaneamente all'interno di un hangar, poiché in fase di riparazione a causa di un guasto improvviso.

Dopo ben cinque ora d'attesa, l'aereo è pronto. Ma c'è un ulteriore problema. Appena 20 minuti dopo l'imbarco il comandante del volo, tramite altoparlante, chiede a tutti i passeggeri di lasciare l'aereo perché l'equipaggio aveva finito il proprio turno di lavoro. L'aereo era quindi impossibilitato al decollo essendo sprovvisto di equipaggio. «La gente era arrabbiata e urlava contro gli agenti del gate» dice Sheila, «alla fine fortunatamente sono stati trovati equipaggio e piloti sostitutivi». Insomma il caos voli estivo continua a influenzare i piani di viaggio di molte persone, non solo in Europa. Intanto American Airlines non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito all'accaduto.

