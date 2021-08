Afghanistan, partito ultimo volo britannico. Ambasciata spostata in Quatar

Si è conclusa nella notte la missione della Gran Bretagna in Afghanistan quando l'ultimo volo della Raf ha lasciato l'aeroporto di Kabul. Lo ha twittato il ministro della difesa Ben Wallace. Sono circa 15.000 le persone evacuate dal Paese, di cui 5.000 cittadini britannici e oltre 8.000 afgani che hanno lavorato per il Regno Unito, riporta Sky news. Ma non mancano le polemiche sul fatto, ammesso ieri anche dal capo delle forze armate, che qualcuno è stato lasciato indietro. Secondo il Sunday Times fino a 9.000 persone che avevano i requisiti per lasciare il Paese non sono stati evacuati.

At 21.25hrs tonight the last RAF plane left Kabul Airport ending the evacuation of military and Afghan personnel. In 14 days over 15,000 people have been airlifted on over 165 flights. We should be proud of our armed forces, welcoming to those coming for a better life, and … — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) August 28, 2021

L'ambasciatore britannico in Afghanistan Laurie Bristow è partito con l'ultimo volo ed è stato lasciato in Qatar da dove guiderà l'impegno diplomatico, per la sicurezza e umanitario del Regno Unito. Il governo di Londra ha già annunciato che intende ristabilire una presenza diplomatica a Kabul «non appena la situazione politica e di sicurezza nel Paese lo consentirà». Intanto cominciano ad emergere i primi dettagli del piano di Downing Street per l'integrazione dei profughi afghani arrivati in Gran Bretagna. Chiamato 'Operation Warm Welcome' il programma promette di fornire «supporto, salute, istruzione, lavoro e alloggi».

