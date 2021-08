Stop a mini quarantena per i vaccinati (o con tampone negativo) in arrivo dalla Gran Bretagna: l'ordinanza del ministro Speranza

«Ho firmato un’ordinanza di proroga delle misure restrittive per arrivi da altri Paesi. Si dispone il superamento della mini quarantena di 5 giorni per chi viene dal Regno Unito nel caso in cui sia stato completato il ciclo vaccinale e contemporaneamente si abbia un test negativo». È quanto annunciato sul profilo Twitter dal ministro della Salute Roberto Speranza. Il provvedimento che proroga le misure restrittive per i cittadini provenienti da altri Paesi indica il 31 agosto come data a partire dalla quale cadrà l'obbligo di mini quarantena per chi viene dal Regno Unito con ciclo vaccinale completo e test negativo, si legge in una nota del ministero.

L'ordinanza del ministro Speranza

Dal 31 agosto quindi non sarà più in vigore la mini quarantena di 5 giorni per i viaggiatori in arrivo da Regno Unito se hanno completato il ciclo vaccinale e risultino negativi al test. Questo prevede l'ordinanza appena firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Il documento proroga invece le misure restrittive già in vigore per i cittadini provenienti da altri Paesi.