Crisi Whirlpool, Di Maio: «Non si prende per il c... lo Stato», gli operai applaudono L'azienda: «Non vogliamo chiudere»

Di Maio interviene nella crisi Whirlpool di Napoli:

creando un precedente gravissimo. Dovete rispettare le Istituzioni e i lavoratori. Io sono e sempre sarò al loro fianco. Siamo disposti a impegnarci ancora di più con l'azienda per trovare una soluzione.

Non si prende per il culo lo stato italiano. Non con me, non con questo governo».

opo la decisione dell'azienda di voler cedere il sito di Napoli. Governo sindacati e azienda torneranno ad incontrarsi tra una settimana. Ad aggiornare il tavolo il vicepremier e ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio concedendo del tempo «per una riflessione» alla multinazionale americana.

«Non vogliamo chiudere ma individuare soluzioni per garantire posti di lavoro sostenibili a lungo tempo. Oggi una soluzione non l'abbiamo». Così, secondo quanto si apprende da fonti sindacali, l'ad di Whirlpool, Luigi La Murgia, ha replicato al ministro Di Maio sulla possibile cessione dello stabilimento di Napoli.

Il ministro dello Sviluppo economico ha partecipato al tavolo Whirlpool aperto dopo l'annuncio della chiusura dello stabilimento di Napoli dove lavorano circa 420 persone.Per adesso si cerca allora di prendere tempo dL'AZIENDA Di Maio, riferiscono le stesse fonti, si è rivolto ai vertici dell'azienda ed è stato accolto dagli applausi. Al tavolo sono presenti i sindacati Fim, Fiom e Uilm. Secondo i vertici aziendali, la profittabilità del sito, nonostante gli investimenti che in questi anni sono di circa 70 milioni, resta sotto la media del gruppo e quindi non più sostenibile. Alla notizia è scattato subito lo sciopero a Napoli, seguito dalla solidarietà di altri stabilimenti del gruppo. Un vasto gruppo di lavoratori oggi si è riunito sotto al Mise e chiede, tra l'altro, l'intervento di Di Maio nella vicenda.