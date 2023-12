Spresiano. Volpato Industrie acquisisce Gollinucci Cesena: creato un gruppo da circa 100 milioni di euro di fatturato

SPRESIANO (TREVISO) - L'azienda della componentistica e degli accessori per l'arredo Volpato Industrie, di Spresiano, ha acquisito il 100% delle quote di Gollinucci, di Cesena, specializzata nella progettazione e nella realizzazione di complementi d'arredo. L'impresa crea così un gruppo da circa 100 milioni di euro di fatturato in grado di servire compiutamente a livello mondiale tutti i player del mercato dell'arredo e della grande distribuzione organizzata.

L'operazione è stata finanziata da Crédit Agricole.