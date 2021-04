Telepass in partnership con gruppo Munich Re lancia Rc auto innovativa. Senza bisogno di installare black-box aggiuntive

MILANO - Il gruppo Telepass dà vita a Telepass Assicura, la sua agenzia assicurativa in partnership con Great Lakes Insurance SE, del Gruppo Munich Re, tra i leader mondiali della riassicurazione. L’offerta - riferisce una nota - è dedicata ai clienti che hanno fatto di Telepass il proprio compagno nella mobilità quotidiana. L’obiettivo è fornire soluzioni innovative per i clienti che scelgano Assicura e che non usano più solo il tradizionale servizio del telepedaggio, bensì che già accedono regolarmente all’ecosistema di mobilità rappresentato da Telepass Pay e che a fine 2020 ammontavano a circa 700mila unità. Grazie al dispositivo Telepass già installato sulle auto, Telepass Assicura è in grado di creare un’offerta assicurativa senza bisogno di installare black-box aggiuntive nè ricorrere alla raccolta di dati tramite app o alla compilazione di formulari digitali via web.

L’obiettivo è poter offrire un servizio assicurativo in modo semplice, veloce e su misura, in primo luogo per i clienti più evoluti di Telepass Pay. Gabriele Benedetto, ad di Telepass dichiara: «Telepass non è un assicuratore, ma vede un grande spazio di innovazione nel mondo insurtech, così come avvenuto negli ultimi cinque anni nel mondo dei pagamenti digitali. Per questo motivo la partnership con il Gruppo Munich Re ci permette la distribuzione di prodotti e servizi assicurativi attraverso le nostre avanzate tecnologie data driven, su misura per ogni singolo caso ed esigenza. Oggi il digitale consente di offrire un servizio personalizzato e unico ai clienti che utilizzano quotidianamente la nostra piattaforma di servizi di mobilità e permette anche di adeguare il costo delle polizze assicurative al corrispondente profilo di rischio, a totale beneficio dell’utente finale».