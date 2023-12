Superbonus, il governo trova l'intesa: si va verso provvedimento ad hoc. Forza Italia: «I più deboli non dovranno restituire i soldi»

Superbonus, si va verso l'intesa per un nuovo intervento.

Secondo quanto si apprende da diverse fonti di maggioranza e di governo prima del Consiglio dei ministri si sarebbero riuniti i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano. Ci sarebbe l'accordo per non inserire l'intervento nel decreto Milleproroghe ma in un provvedimento ad hoc. Non si tratterà, viene specificato, di una proroga ma di una misura mirata.

I più deboli non dovranno restituire i soldi

Accordo positivo su Superbonus. Grazie all'impegno di Forza Italia saranno tutelati imprese e cittadini, soprattutto quelli più deboli che non dovranno restituire soldi per i lavori non conclusi e verranno sostenuti per completarli. Passa la linea del Buongoverno di Forza Italia». Lo scrive su X Forza Italia.

Il nuovo meccanismo

La sanatoria

Secondo quanto si apprende sulla trattativa in corso nel vertice ristretto prima del Consiglio dei ministri, il meccanismo previsto dalla norma. Parte della trattativa verterebbe anche su una sanatoria nell'eventualità in cui non si riuscisse a coprire i lavori, per evitare che i cittadini paghino le sanzioni.

Una sanatoria per salvare tutte le fatture scontate con le imprese ed evitare che il Fisco possa andare a bussare ai condomini per recuperare quella quota di Superbonus già utilizzata.