PADOVA - Italgas sceglie Sit per progettare i contatori gas del futuro che potrebbero veicolare anche l'idrogeno. MeteRSit, società del gruppo padovano da 194,7 milioni di ricavi consilidati nel primo semestre e 14,2 milioni di utile, progetterà i contatori smart di nuova generazione di Italgas Reti. Oltre alla progettazione, è prevista una fase di test sul campo di almeno 12 mesi con l'installazione di 10 mila contatori in tutta Italia. Nell'insieme la durata del progetto e dei test sarà di circa 24 mesi.

MeteRSit svilupperà il prodotto a partire dalla tecnologia termomassica, di cui è leader mondiale, che permette misurazioni accurate in qualsiasi condizione senza la necessità di avere dispositivi esterni di conversione, come invece accade ora con le altre tecnologie. L'accuratezza, inoltre, è garantita per una molteplicità di utilizzi: gas naturale, biometano ed idrogeno sia puro che con miscele di gas naturale. «Per Sit questo accordo rappresenta il riconoscimento del lavoro e degli investimenti realizzati negli ultimi anni, oltre 11 milioni, per metà nella sola ricerca e sviluppo», afferma in una nota il presidente e Ad di Sit, Federico de' Stefani: «Questa nuova generazione di contatori contribuirà, infatti, a una più consapevole gestione dei consumi energetici e ad agevolare la transizione verso l'impiego di idrogeno puro o di miscele di gas».



INNOVAZIONE

MeteRSit è l'azienda che per prima in Italia ha puntato sui contatori termomassici e finora ne ha installati oltre 6,5 milioni in tutto il mondo. Nei propri contatori coniuga tecnologie metrologiche, informatiche, elettroniche, di comunicazione e meccaniche di alta precisione. Camillo Fontana, direttore marketing di MeteRSit, siti produttivi a Rovigo e in Tunisia: «Si tratta di un contatore piccolo, da tempo abbiamo sviluppato questo contatore per tutti i tipi di gas distribuiti anche all'estero e ampliata già oggi anche all'idrogeno combinato con gas naturale. Noi abbiamo già sviluppato anche un contatore per idrogeno puro».

Sit è attiva attraverso due divisioni, Heating (riscaldamento) e Metering (misurazione). Multinazionale leader nei mercati di riferimento e quotata nel segmento Euronext Milan, Sit ha chiuso il primo semestre di quest'anno con ricavi consolidati per 194,7 milioni (+ 2,3% sullo stesso periodo del 2021), con vendite della divisione Heating per 157,8 milioni (+ 9,1%), e della divisione Metering per 34,1 milioni (- 20,9%). L'ebitda consolidato è stato pari a 23,8 milioni (- 17,5%), utile netto consolidato di 14,2 milioni (+ 49,4%). Nel secondo trimestre ricavi a 100,9 milioni, + 3,4%, ebitda consolidato a 9,2 milioni, - 33,8%. Il gruppo è presente con siti produttivi in Italia, Messico, Olanda, Romania, Cina, Tunisia e Portogallo.