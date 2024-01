Quest'anno ci saranno diversi aiuti per chi ha un Isee basso, a partire dalla Social card (rinnovata) o dal nuovo bonus psicologo. Molti aiuti, però, verranno ridimensionati, come il bonus bollette, o il nuovo Assegno di Inclusione (che sostituisce il vecchio Reddito di cittadinanza, ma sarà meno corposo). Bisogna poi ricordare che dal 1° gennaio 2024 sono entrate in vigore alcune novità per quanto riguarda il modello di Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), lo strumento fondamentale per il calcolo dell'Isee familiare. Vediamo allora nel dettaglio tutti i bonus validi quest'anno per le fasce di reddito minori e per quali serve la domanda.

L'aumento dell'Assegno unico

Il nuovo anno porta un Assegno unico più ricco. Per averlo da zero serve fare domanda, altrimenti se già lo si ottiene gli aumenti saranno automatici. Grazie alla rivalutazione per l'inflazione, infatti, non solo le pensioni, ma anche il contributo universale per i figli crescerà. E questo significa che le famiglie potranno avere una piccola boccata d'ossigeno in più, dopo gli aumenti del costo della vita continuati senza sosta, anche se a un ritmo più lento rispetto al passato, negli ultimi mesi.

Queste nuove "maggiorazioni" riguarderanno quindi le 5,6 milioni di famiglie con figli a carico, i cui assegni verranno fatti crescere di circa il 5,4% (nel 2023 erano aumentati dell’8,15%). L'Assegno diventerebbe di: 57,2 euro al mese (importo minimo) per chi ha un Isee oltre 45,575 euro e 199,4 euro al mese (importo massimo) per chi ha un Isee fino a 17,090 euro. Inoltre la maggiorazione per i due genitori lavoratori salirebbe 34,15 euro per ciascun figlio.

L'aumento, però, come lo scorso anno potrebbe non arrivare immediatamente. In questo mese l'Inps comunicherà le modalità operative dell'erogazione, che potrebbe non essere calcolata nella prima mensilità, ma a conguaglio con il tasso definitivo a partire da marzo 2024.

Il bonus bollette

Quest'anno cambia poi il bonus sociale per gas, acqua e luce, che viene erogato direttamente previa presentazione della Dsu. Il valore del modello Isee non dovrà superare i 9.530 euro. Ma per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico il valore sale fino a 20mila euro. Lo scorso anno l'aiuto era stato potenziato per le famiglei con Isee a 15mila euro (30mila con almeno 4 figli). La formula è terminata il 31 dicembre 2023, ma per i primi tre mesi dell'anno c'è un bonus elettrico. Ne potranno fruire, le famiglie con Isee fino a 15.000 euro (se con 4 o più figli entro i 30.000 euro).

Il bonus psicologo e il bonus asili nido

A gennaio dovrebbe partire il nuovo bonus psicologo: da 500 fino a 1500 euro, per Isee fino a 50mila euro. Ma ci sono pochi fondi e si privilegerà chi ha meno e fa domanda prima. Sempre a gennaio si attende il decreto che sblocca i bonus auto: arriveranno alla cifra record di 13.750 euro per l’acquisto di veicoli green, privilegiando chi rottama auto più vecchie e ha un Isee entro i 30mila euro. Si sommerà al contributo per installare colonnine di ricarica.

Arriverà poi il bonus asili nido fino a 3.600 euro se si hanno due figli e un Isee entro i 40mila euro (servirà la domanda). Addio quindi a 18App da 500 euro: arrivano la Carta cultura giovani e la Carta merito (che andranno sempre richieste). La prima vale per i 18enni il cui nucleo familiare abbia un Isee sotto i 35.000, la seconda per chi ha ottenuto 100/100 all’esame di maturità. Ciascuna carta vale 500 euro e sono cumulabili.

L'Assegno di Inclusione e la Social card

Al posto del Reddito di cittadinanza arriva l'Assegno di inclusione, che vale solo per le famiglie considerate dal governo fragili oltre che in condizioni economiche svantaggiose. Su domanda si avranno fino a un massimo di 7.560 euro annui (meno del Reddito), con un requisito Isee a 9.360 euro. Da settembre, poi, per molti dei cosiddetti "occupabili" del Reddito c'è il Supporto per la formazione e il lavoro da 350 euro (si prende per massimo 12 mesi solo se si fanno corsi o si partecipa a politiche attive).

Prorogata quindi la Social Card per la spesa e la benzina: il nuovo accredito, automatico per chi già la ha (gli altri possono ritirarla alle Poste) sarà di 80 euro ogni due mesi. Nella card potrebbe arrivare anche il bonus trasporti da 60 euro, finora erogato a chi faceva domanda con Isee entro i 20mila euro (la card spetta invece per Isee entro gli 8mila euro circa). Confermato infine anche il bonus part time da 550 euro.

