Via libera dall'assemblea di Atlantia al bilancio 2020 e alla nomina di un nuovo consigliere in sostituzione di Sabrina Benetton. L'anno si è chiuso con una perdita di pertinenza del gruppo di 1,2 miliardi rispetto a 136 milioni di utile nel 2019. «I risultati risentono dell'impatto del Covid sui volumi di traffico e recepiscono la proposta di accordo di Autostrade per l'Italia, definita con il Governo e in attesa di formale approvazione, per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati