Ministro Roberto Cingolani, giovedì si svolgerà il G20 sull'ambiente a Napoli: è vero che fino a qualche giorno fa non c'era alcuna intesa sul documento finale?

«Le difficoltà sono inevitabili, perfino normali perché più ampia è la platea dei partecipanti più si deve lavorare per trovare un accordo. Lo si sta facendo anche in queste ore, sono convinto che alla fine si troverà una buona sintesi».

Certo, pensare alle scadenze della...

