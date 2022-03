Gas, Putin: «Accettiamo solo pagamenti in rubli». E l'Ue lancia task force per acquisti comuni

La Russia non accetterà più pagamenti in dollari ed euro per il suo gas consegnato in Europa, ma accetterà solo rubli. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. Il prezzo del gas lima il rialzo di giornata dopo le dichiarazioni di Putin. Ad Amsterdam, dopo un balzo a 119 euro al Mwh, le quotazioni sono scese a 115 euro, registrando un rialzo del 17% rispetto alla chiusura di ieri. A Londra il prezzo si attesta a 273 penny al Mmbtu (+16,8%).

L'Ue lancia task force

La Commissione europea suggerisce agli Stati membri l'opportunità di creare insieme una task force per gli acquisti comuni di gas sul mercato internazionale prendendo esempio da quella che ha agito per l'acquisto dei vaccini anti-Covid. La proposta è contenuta nella Comunicazone che accompagna il regolamento adottato da Bruxelles per garantire sicurezza degli approvvigionamenti per il prossimo inverno. Nella Comunicazione Bruxelles esamina anche i potenziali impatti di proposte come il tetto al prezzo del gas e soluzioni per limitare l'effetto di traino del prezzo del gas all'ingrosso sulle bollette dell'elettricità di consumatori e imprese.

Stock nazionali all'80% per prossimo inverno

Riempimento dei depositi di gas almeno all'80% per il prossimo inverno e dall'anno successivo al 90% entro il 1 novembre. È la proposta di regolamento adottata dalla Commissione europea per garantire sicurezza degli approvvigionamenti per il prossimo inverno. Il regolamento prevede anche una nuova certificazione obbligatoria di tutti i gestori del sistema di stoccaggio per evitare 'influenze esternè (Gazprom) sull'infrastruttura di stoccaggio critica. Il che significa che gli operatori non certificati dovranno rinunciare alla proprietà o al controllo degli impianti di stoccaggio del gas dell'Ue.