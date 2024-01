Bonus viaggi di istruzione, domande da oggi per un mese: come funziona e chi può richiederlo

Bonus viaggi di istruzione, via alle domande dal 15 gennaio. Per un mese, fino al 15 febbraio, le famiglie con Isee inferiore a 5mila euro potranno richiedere l'agevolazione dedicata agli studenti che arrivano da nuclei economicamente svantaggiate ma specifica per i viaggi di istruzione.

Come funziona

La misura permette viaggi di istruzione e visite tematiche, inclusi programmi di studio all’estero, agli studenti che arrivano da famiglie economicamente in difficoltà e con un Isee particolarmente basso (inferiore a 5mila euro). È finanziata con 50 milioni di euro in totale, che saranno suddivisi fra le istituzioni scolastiche beneficiarie sulla base di criteri oggettivi e trasparenti che terranno conto dell’indicatore Isee delle famiglie.

Come fare richiesta

Per richiedere l'agevolazione bisogna inviare la domanda dalla piattaforma personale di Unica, quella adibita dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per raccogliere strumenti e risorse utili per gli studenti e le famiglie.

Se non si riuscisse su Unica, si può inviare la domanda tramite la segreteria della scuola dei propri figli. La domanda sarà valutata previa attestazione Isee valida, ottenibile tramite la compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) sul portale Inps.

Le domande

La domanda può essere inoltrata per ogni figlio, anche in caso ce ne sia più di uno. Se viene accolta, è possibile accedere alla copertura parziale o totale delle spese necessarie per partecipare ai viaggi e anche al rimborso totale o parziale delle spese già sostenute dall’inizio dell’anno scolastico, per la partecipazione a uscite didattiche o viaggi di istruzione. L'importo dell'agevolazione viene calcolato sulla base delle risorse disponibili e del numero dei beneficiari