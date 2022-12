Bollette 2023, Codacons: «Risparmio di 432 euro a famiglia per la luce, ma per il gas si spenderanno 2mila euro all'anno»

Buone notizie per il 2023: dopo un anno di caro energia finalmente scenderà il prezzo della luce, anche se crescerà quello del gas. Lo confermano le previsioni di Nomisma Energia che prevede un ribasso dell'elettricità in bolletta del 25%. Per il Codacons, se le previsioni si avvereranno questo calo si tradurrebbe in un risparmio a famiglia di 432 euro all'anno.

Bollette della luce in calo, il presidente di “Nomisma Energia” Davide Tabarelli: «Ma per il gas tariffe ancora in rialzo»

Bollette della luce -25%

Una discesa del 25% delle tariffe della luce porterebbe la bolletta media dell' energia elettrica ad attestarsi a quota 1.350 euro annui a famiglia, con una riduzione rispetto alla spesa sostenuta nell'intero 2022 (1.782 euro) di ben 432 euro.

Il gas, possibile rincaro: incognita price cap

Al contrario un rialzo del gas del 20%, così come previsto da Nomisma, porterebbe le tariffe a quota a 1,48 euro al metro cubo, equivalente ad una spesa annua pari in media a 2.072 euro a famiglia. In ogni caso sul futuro andamento dei prezzi di luce e gas nel 2023 pesano numerose incognite.

Dopo il clima mite delle ultime settimane, l'arrivo del freddo nei mesi di gennaio e febbraio potrebbe far schizzare al rialzo le quotazioni del gas, con effetti sull'aggiornamento tariffario mensile di Arera. Occorrerà poi capire se e come sarà attuato il price cap varato dall'Europa, meccanismo sulla cui reale efficacia si nutrono molti dubbi.