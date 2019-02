Banca Generali avvicina i clienti agli obiettivi di investimento sostenibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Banca Generali in prima linea negli investimenti sostenibili, lancia una serie di nuovi strumenti per avvicinare le famiglie e i consulenti nella costruzione di portafogli che tengano conto delle diverse sensibilità sulle tematiche Esg (acronimo di ambiente, sociale e governance). Con il contributo di MainStreet Partners, società londinese specializzata nell’advisory su investimenti sostenibili, Banca Generali - spiega un comunicato - ha implementato nella propria piattaforma proprietaria per la costruzione dei portafogli - Bg Personal Portfolio - un metodo quantitativo per misurare concretamente i contributi sulle tematiche ambientali, di supporto sociale e a favore di governance efficienti e solide nelle aziende. L’introduzione della nuova tecnologia sviluppata ad hoc con MainStreet Partners aggiunge nuove dimensioni di valore all’investimento continuando a garantire la professionalità del team di advisory.La nuova piattaforma informatica consenteRicerca investimenti sostenibiliSelezione per ambito tematico Esg, rating, e Sdgs (Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite. Analisi e ricerca evoluta dei fondi in base ai comportamenti sociali, ambientali, di governance e allineamento agli Sdgs delle società in portafoglio.Scheda sostenibilità prodottiScreening completo del livello di sostenibilità di ciascun fondo e del relativo team di gestione. L’elemento di innovazione riguarda poi la misurazione dei risultati concreti in termini di contributi sociali, ambientali e di governance.Portafogli personalizzatiIl team di Advisory finanziaria di Banca Generali elabora portafogli sostenibili a seconda del profilo di rischio, delle esigenze personali, e delle sensibilità legate agli Sdgs preferiti.Motori di ottimizzazioneLa tecnologia della piattaforma consente di massimizzare la sostenibilità di un portafoglio in base alle proprie richieste, ponderando il peso e l’orientamento da seguire.L’amministratore delegato di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: «Sono molto orgoglioso di questa iniziativa che consente ai nostri clienti e ai nostri banker di integrare le valutazioni e I‘impatto dei fattori Esg nelle decisioni d'investimento. Il motore di analisi di strumenti finanziari integrato nella nostra piattaforma digitale garantisce la piena personalizzazione delle scelte in linea alle proprie sensibilità rispetto ai 17 obiettivi della carta Sdgs delle Nazioni Unite. Crediamo fermamente nell’importanza di una crescita sostenibile capace di creare valore per tutti gli stakeholder e l’innovazione di questo strumento rappresenta un passo avanti significativo per la consulenza. La coscienza della responsabilità sociale, ambientale e di governance, sta aumentando tra le famiglie e siamo convinti che entro il prossimo triennio queste soluzioni potranno riguardare oltre il 10% del risparmio gestito finanziario».Nell’offerta di prodotti Esg Banca Generali vanta la partnership con 26 case di investimento di cui distribuisce i principali fondi e ai quali la management company ha affidato la delega di gestione di comparti specifici nella Sicav Lux Im presentata nella primavera del 2018. Nel solco dei valori del Gruppo Generali la società già dalla scorsa assemblea ha varato un apposito comitato endo-consiliare denominano Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità, al quale sono ascritti specifici compiti e obiettivi in materia di sostenibilità.