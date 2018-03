Assunzioni al Ministero dell'Economia: ecco requisiti e modalità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assunzioni in vista alSulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2018 sono stati pubblicati tre bandi di concorso per l'assunzione di funzionari presso ile altri tre bandi saranno pubblicati nella GU del 6 aprile 2018. I bandi di concorso sono finalizzati all'assunzione al Mef di complessive 400 unità di personale (con laurea) che andranno a coprire il fabbisogno di specifiche professionalità individuate dal Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi, (Dag), in raccordo con tutti gli altri Dipartimenti del Mef (Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, Finanze).Lesaranno inquadrate nel profilo di collaboratore amministrativo, Area Terza – F1, e destinate agli uffici centrali e periferici del Ministero. In particolare il reclutamento riguarderà: 80 unità con orientamento statistico ed economico quantitativo; 90 unità con orientamento economico aziendale e contabile; 60 unità con orientamento economico-finanziario; 50 unità con orientamento giuridico-finanziario; 40 unità con orientamento giuridico-tributario; 80 unità con orientamento giuridico nell'ambito dei servizi amministrativi trasversali.Sonoi cittadini dei Paesi dell’Unione europea senza limiti di età. Si tratta di sei procedure concorsuali distinte, con prove differenziate a seconda delle particolari skill previste per ciascun profilo. È richiesta la conoscenza della lingua inglese. Ciascun bando indica le materie caratterizzanti il profilo che saranno oggetto delle prove di concorso: una eventuale prova preselettiva (qualora il numero di candidati fosse superiore a sei volte il numero di posti messi a concorso), due prove scritte ed una prova orale.al concorso si effettua esclusivamente mediante piattaforma online, all’indirizzo https://www.concorsionline.mef.gov.it ed è possibile identificarsi attraverso SPID (sistema pubblico identità digitale). E' stata anche aperta la pagina Mef su Linkedin, così da offrire informazioni sui concorsi ai potenziali partecipanti iscritti alla piattaforma social di networking professionale.Con riguardo ai bandi già pubblicati, le iscrizioni saranno possibili a partire dal 28 marzo 2018 e dovranno essere effettuate entro il 26 aprile 2018. Con apposito avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 giugno saranno resi noti i diari delle (eventuali) prove preselettive.