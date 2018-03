Santo Versace sulla serie tv The Assassination of Gianni Versace: "Una porcheria, piena di falsità"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sfogo. «Se mi piace la serie tv? È una porcheria illustrata che non riguarda neanche Gianni Versace, è piena di falsità, stupidità. È una serie fatta sul signor Cunnanan non su Gianni Versace».Il giudizio forte è di, presidente del gruppo Versace, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Dunque non la guarda nemmeno? «La guardo per capire quante porcherie e falsità dicono, è una cosa semplicemente oscena».Non è è proprio piaciuta allora. «Non può piacere a nessuno, c'è un Gianni falso, io conosco i fatti da sempre. La serie è su Andrew Cunnanan, non su Gianni, hanno strumentalizzato Gianni Versace perché fa audience». Anche sua sorella Donatella la pensa come lei? «Parlo solo per me ma penso che tutti quelli che hanno conosciuto Gianni la pensino alla stessa maniera».