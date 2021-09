Spider-man da record mondiale: venduto a 3,6 milioni di dollari il primo albo del 1962

Il più soddisfatto sarebbe stato Andy Warhol, lui che, da buon papà della Pop-Art, ne aveva colto ed esaltato tutta la forza espressiva. Si fa presto a dire, sono solo fumetti, quando il martello dell'asta assegna una vendita da capogiro. I fan dell'Uomo Ragno possono capire la portata della notizia. Il primo albo di Spider- Man, infatti, è stato venduto negli Stati Uniti presso la casa d'aste Heritage Auctions di Dallas, in Texas, per la bellezza di 3,6 milioni di dollari (oltre 3 milioni di euro). Una cifra da record mondiale. Si tratta di "Amazing Fantasy No. 15", pubblicato nell'agosto del 1962, considerato ora come il fumetto più costoso mai venduto all'asta. Pensare che il fumetto fu messo in vendita nel 1962 per 12 centesimi di dollaro.

Storia vuole che il supereroe fu creato dallo sceneggiatore geniale Stan Lee (volto diventato noto in tutti i film targati Marvel per i suoi spassosi camei) e dal disegnatore Steve Ditko e pubblicato dalla Marvel Comics. L'edizione che è stata aggiudicata all'asta è considerata la copia meglio conservata che si conosca. Resta top secret il nome del collezionista che ha pagato la stratosferica cifra. E così Spider-Man supera Superman (manco a dire che Marvel batte la DC). L'Uomo Ragno ha così battuto il precedente record stabilito recentemente da Superman: un numero di "Action Comics No. 1", in cui questo supereroe apparve per la prima volta in un fumetto, è stato anch'esso venduto all'Heritage Auctions per 3,25 milioni di dollari.

Quanto alla trama, l'albo che ha registrato il nuovo record ripercorre la storia delle origini di Spider- Man. Il ragazzo si chiama Peter Parker, è un adolescente occhialuto, non molto popolare a scuola e nel quartiere. Dopo essere stato morso da un ragno, Peter scopre il suo potere di ragno e vendica l'amato zio Ben, ucciso dai criminali. All'epoca il numero fu un successo inaspettato. Nel 1963 l'Uomo Ragno ebbe la sua propria serie di fumetti autonomi.