Sangiovanni, età, fidanzata, canzoni e social: perché il cantante ha scelto questo nome d'arte?

Sangiovanni, all’anagrafe Giovanni Pietro Damian, è nato il 9 gennaio del 2003 a Vicenza, ha quindi 20 anni. Divenuto famoso al pubblico grazie ad Amici 20 arriva quinto a Sanremo 2022 (con il brano "Farfalle") e quest'anno sarà ospite all'Ariston per duettare con Gianni Morandi.

Sangiovanni, perché ha scelto questo nome d'arte?

Sangiovanni perché si chiama così? Il motivo del suo nome d’arte è da ritrovare nel fatto che gli è sempre stato detto di non avere un volto da santo, quindi è quasi una provocazione.

Vita privata: famiglia e fidanzata

Dai banchi di scuola di Amici, Sangiovanni è fidanzato con Giulia Stabile, vincitrice di Amici e conosciuta proprio all’interno della scuola. Lei è la sua musa ispiratrice, ma preferiscono vivere il rapporto lontano dai riflettori ecco perché spesso il gossip li racconta distanti, ma non è così. tra Giulia e Sangiovanni va tutto a gonfie vele.

Papà Pierluigi e mamma Lidia sono i genitori di Giovanni. Il cantante è il più piccolo dei tre figli della coppia e ha un ottimo rapporto con loro, che lo hanno sempre spronato nel suo sogno di fare il cantante e gli hanno sempre offerto il loro sostegno. Ha cominciato a scrivere i suoi primi testi a scuola quando era vittima di bullismo.

Da Amici a Sanremo

Ma il suo successo è arrivato con la partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, che gli ha permesso di far conoscere il suo inedito Guccy Bag e di pubblicare altre canzoni da record, come Lady, Tutta la notte e Malibu. In particolare, il brano Lady ha conquistato ben quattro dischi di platino. Nel maggio 2021, è uscito il suo primo EP, targato Sugar Music, anch’esso certificato con quadruplo disco di platino. Successivamente ha pubblicato altre canzoni tra cui anche Perso nel buio con Madame. Ora il profilo Instagram di Sangiovanni vanta oltre 1 milioni di follower e pensare che tra i banchi di Amici usava i suoi riccioli biondi quasi per nascondersi. la timidezza e l'educazione sono rimaste, ma i fan sono esplosi.

Stasera in tv, a Sanremo 2023 il giovanissimo canterà con Morandi il successo senza tempo Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, nella versione 2.0 prodotta da Shablo