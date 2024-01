Sandra Milo è morta, l'attrice musa di Fellini aveva 90 anni: si è spenta nella sua casa a Roma

Addio a Sandra Milo. L'attrice aveva compiuto 90 anni a marzo del 2023. Si è spenta nella sua abitazione a Roma, tra l'affetto dei suo cari, così come aveva richiesto. Lo ha reso noto la famiglia. Sandrocchia, come l'aveva soprannominata Federico Fellini (per il quale è stata una musa), è stata una delle attrici più popolari del cinema italiano, ma anche conduttrice televisiva e cantante.

Sandra Milo morta a 90 anni, chi era la musa di Fellini? I problemi economici, il pensiero del suicidio, il miracolo che salvò la figlia e la vita privata

Chi era Sandra Milo

Sandra Milo, pseudonimo di Salvatrice Elena Greco, era nata a Tunisi l’11 marzo del 1933, da padre siciliano: ha trascorso l’infanzia a Vicopisano, borgo poco distante da Pisa, e ha frequentato qui le scuole elementari, poi adolescente si è trasferita a Viareggio. Ha esordito al cinema nel film «Lo scapolo» accanto ad Alberto Sordi ed è diventata una maggiorata del grande schermo. Il suo primo ruolo importante è arrivato nel 1959 grazie al produttore greco Moris Ergas, che poi ha sposato.

Attrice sì, ma anche conduttrice in televisione: Sandra Milo, infatti, ha presentato cinque puntate di «Studio Uno» nel 1966, poi su Rai 2 ha condotto un altro programma e dal 195 al 1989 è stata il volto di «Piccoli fans», una trasmissione pomeridiana per bambini.

Una volta lasciata la Rai, è approdata alla Fininvest: ha partecipato a «L'Isola dei Famosi» e recentemente, nel 2019, ha tenuto una rubrica nel programma «Io e te», condotto da Pierluigi Diaco.

Diaco: «Amica sincera, oggi "BellaMà" dedicato a lei»

«Sandra è stata un'amica sincera e una compagna di viaggio preziosa. La ringrazio per avermi insegnato che qualsiasi momento negativo, perfino il più doloroso, poteva essere affrontato con sorriso e altruismo. Per il gruppo di lavoro di "Io e te" e "Io e te di notte" è stata fonte inesauribile di entusiasmo e idee, una fan degli altri, una donna sempre pronta a mettersi in gioco con umiltà e spirito di squadra. Sono contento che abbia ricevuto nel 2021 il premio che meritava, quel David di Donatello alla carriera che l'ha consacrata per ciò che era: una grande artista. La puntata di oggi di BellaMà sarà interamente dedicata a lei, con la riproposizione della sua ultima conduzione tv, avvenuta da noi lo scorso anno». Così Pierluigi Diaco, collega e amico personale di Sandra Milo.