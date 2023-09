Raimondo Todaro: «Ho avuto due tumori maligni. I medici mi chiamarono mentre stavo registrando Amici»

Raimondo Todaro ha avuto due tumori maligni all’intestino e ha avuto paura di morire.

Una confessione a cuore aperto. Una di quelle che mettono i brividi. Una pagina drammatica della sua vita che pochi conoscevano prima del suo racconto a Verissimo. L'insegnante della scuola di Amici però ha trovato la forza e il coraggio di parlarne, di rendere pubblica la sua malattia.

La malattia

«La diagnosi è arrivata durante la prima edizione di Amici alla quale ho preso parte, quella del 2021-2022. A quel tempo mi sottoponevo sempre a controlli, perché da poco avevo subìto un delicato intervento chirurgico all’intestino, e all’epoca me l’ero vista brutta».

E di quel primo intervento, l'ex maestro di Ballando con le stelle ne aveva parlato ampiamente con Dipiù. Già all’epoca si era intuito che Raimondo non fosse tranquillo e che la banale operazione di appendicite si era trasformata in qualcosa di più serio.

Un vero e proprio terremoto nella vita di Raimondo, anche perché capitò in concomitanza con la sua ultima edizione al fianco di Milly Carlucci, quella in cui ha ballato con Elisa Isoardi, nel 2020.

«Ero a casa con mia figlia Jasmine e lei si è accorta subito che non stavo bene. La sera, poi, ho provato la febbre. Quando mi sono reso conto che era salita vertiginosamente, ho chiamato mia moglie Francesca: mi ha raggiunto a casa per capire come stavo e insieme abbiamo subito chiesto aiuto ai medici».

L'ex moglie

In quella fase della sua vita Raimondo e Francesca Tocca erano separati. Ma lei gli è sempre stato accando. Non lo ha mai abbandonato. «Fuori ad aspettarmi, in sala d’attesa, c’era Francesca, che è stata con me ogni minuto e che ha rischiato davvero di svenire, perché l’intervento è stato più complicato del previsto e sono rimasto sotto i ferri per quasi cinque ore: mi hanno dovuto togliere diversi centimetri di intestino, che per via di una peritonite all’appendicite era stato compromesso». Per fortuna Raimondo ce l'ha fatta grazie alla sua grande forza di volontà e al suo fisico. Ma ha rischiato davvero grosso.

Ma non era finita. Per niente. «Andava tutto bene, ero al settimo cielo, ma naturalmente continuavo a fare controlli, perché il medico era stato chiaro: “Non puoi prendere sotto gamba quello che hai avuto”. E così, proprio a seguito di una serie di controlli, ho ricevuto una telefonata che non avrei mai voluto ricevere...».

La telefonata

Raimondo sottolinea il settimanale Dipiù stava entrando in sala registrazioni ad Amici, con la maestra Lorella Cuccarini e la maestra Alessandra Celentano. «Al telefono il medico mi ha detto: “Raimondo hai due tumori maligni all’intestino, devi operarti subito”. Inutile dire che mi è caduto il mondo addosso».

Si è seduto, ha messo il ballo da parte, ma non il lavoro. Quello lo ha aiutato: «Dopo le due operazioni sono tornato negli studi televisivi di Amici, evitando di parlarne. Il lavoro insomma mi ha permesso di andare avanti. Ma non è stato affatto facile».

«Vicino a me c’è sempre stata Francesca. Temevamo molto per nostra figlia, mi ero limitato a dirle che avevo male al “pancino”. In quelle ore temevo di morire. Ma per fortuna ora è fi- nita. Anche se ovviamente i controlli continuano. La prevenzione è tutto». Ora Raimondo chiede solo un po' di serenità. «Dopo tanto dolore è quello che meritiamo io e la mia famiglia». Già.