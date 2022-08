Gf Vip, Patrizia De Blanck: «Oggi non vivo, sopravvivo. Nuovo fidanzato? Per carità...»

Dopo due matrimoni e uno svariato numero di amanti, Patrizia De Blanck ha deciso che è arrivato il momento di dire basta a nuove avventure amorose. A rivelarlo è la stessa contessa in un’intervista al settimanale Mio, a cui ha raccontato di essere single da diverso tempo e di non avere intenzione di legarsi ad altri uomini per il momento.

Patrizia De Blanck single per scelta: «Nuovo fidanzato? No, per carità!»

Nuovo fidanzato? «Assolutamente no, per carità. Nella vita mi sono tolta tutti i capricci, ho avuto tutti gli uomini che ho voluto. E poi non sono sola. Ho mia figlia e i miei cani, non voglio altra compagnia» spiega la De Blanck, che si prepara a fare il suo ingresso nella nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Con la figlia Giada e i suoi amici a quattro zampe la contessa non ha certo da annoiarsi. «Porto a spasso i miei cani, passo del tempo con mia figlia Giada». Tuttavia il passato di gloria sembra ormai lontano: «La mia vita non è più quella di un tempo. Oggi non vivo, sopravvivo. Ho vissuto la dolce vita in Italia, in Inghilterra, in Costa Azzurra: ho conosciuto le persone più importanti della terra. Posso dire di aver vissuto dieci vite in una ma non me la sono mai tirata, sono sempre stata normale».

A spaventarla è soprattutto il nuovo impegno preso con Alfonso Signorini che fra poche settimane la costringerà a lasciare figlia e animali per chissà quanti mesi. «Vorrei portare con e il mio cagnolino, Alien. Lo amo alla follia, per cui soffrirei a separarmi da lui per così tanto tempo. So a cosa andrei incontro, ne sono consapevole: non è una passeggiata».