Truffa di Stranger Things, fan invia 10mila euro al (presunto) attore Billy: «Ho rinunciato a mio marito per stare con lui»

Avete presente il personaggio di Billy, uno dei protoganisti della serie tv di successo Stranger Things? Una fan sembra essere ossessionata dall'attore australiano che lo intepreta, meglio conosciuto come Dacre Kayd Montgomery-Harvey. McKayla, una mamma single del Kentucky, sostiene di essere stata raggirata dopo aver donato 10mila dollari aa qualcuno che sosteneva di essere Dacre Montgomery - noto per aver interpretato il rubacuori e cattivo nella serie di Netflix.

Cosa è successo

La donna ha condiviso la sua folle esperienza sul canale YouTube Catfished, affermando che i due si sono incontrati su un forum online e hanno chattato per un anno prima che lui le chiedesse di diventare la sua fidanzata - per fare un riferimento, McKayla era ancora sposata, ma ha affermato che la relazione con suo marito era tossica.

Tra l'altro, il vero Dacre frequenta la modella Liv Pollock dal 2017, ma questa informazione fondamentale non sembra aver impedito a McKayla di pensare che fosse tutto vero.

Il falso attore le ha detto di scegliere tra suo marito e lui e, cosa scioccante, lei ha mollato il marito. Le ha anche detto che non poteva accedere a nessuno dei suoi conti bancari, dicendo che erano tutti controllati da Liv... il che l'ha portata a inviare 10mila dollari, criptovalute e contanti attraverso le app di pagamento nel corso del tempo. Per chi non lo sapesse, la truffa «truffa romantica» si basa sul raggirare qualcuno qualcuno emotivamente vulnerabile e guadagnarsi la sua fiducia, facendogli inviare denaro in modi non convenzionali, spesso per nascondere una traccia cartacea.