Sanremo ascolti prima serata, 10,6 milioni e share al 65,1% (il più alto dal 1995). Le pagelle

C'è solo una settimana in Italia in cui la tv si ferma ed è quella di Sanremo. Ieri è andata in onda la prima puntata del Festival ma Mediaset e La7 come hanno risposto? Vediamo dunque le pagelle degli ascolti tv, top e flop di ieri martedì 6 febbraio.

Sanremo 2024 fa il boom di ascolti

Rai 1 è Sanremo 2024 show.

I 30 big in gara si sono esibiti, Loredana Bertè comanda la classifica. Mengoni ha stupito tutti, Amadeus no, è il solito, ma d'altronde sopo 5 Festival da direttore artistico sa come muoversi.

Ama si supera. La serata di debutto del festival è stata vista ieri sera, dalle 21.25 all'1.59 da 10.561.000 telespettatori, con il 65,1% di share. L'anno scorso l'ascolto medio della prima serata (che era durata dalle 21.18 all'1.40) era stato di 10.758.000 con il 62.5% di share. Lo share medio della serata è il più alto dal Sanremo del 1995, condotto da Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll. La prima parte della prima serata di Sanremo 2024 è stata vista, dalle 21.25 alle 23.31, da 15.075.000 telespettatori con il 64,3% di share. La seconda parte, dalle 23.34 all'1.59, ha ottenuto telespettatori 6.527.000 con il 66,9% di share. L'anno scorso la prima parte della serata di debutto di Sanremo 2023 era stata vista, dalle 21.18 alle 23.44, da 14.160.000 telespettatori con il 61.7% di share. Mentre la seconda parte, dalle 23.48 all'1.40, aveva registrato 6.296.000 telespettatori con il 64.4% di share. Durante la prima serata di Sanremo 2024 il picco di ascolto in valori assoluti, pari a 16 milioni 786mila telespettatori, è stato raggiunto alle 22.09; lo share ha raggiunto invece il punto più alto alle 00.15, con il 70.1%.

Gli altri

Man on Fire – Il fuoco della vendetta è un film del 2004 diretto da Tony Scott, remake di Kidnapping – Pericolo in agguato (1987), entrambi basati sul romanzo Man on fire di A.J. Quinnell. La pellicola è stata vista da 402.000 spettatori pari all’1.82% di share

Su Rai 3 è andato in onda Smetto quando voglio è un film del 2014 diretto da Sydney Sibilia. Il lungometraggio narra la storia di un gruppo di brillanti ricercatori universitari (assegnisti di ricerca e professori a contratto) che tentano di uscire dall’impasse lavorativa ed esistenziale della precarietà cronica, producendo e spacciando droghe intelligenti (smart drug). Il film è stato seguito da 257.000 spettatori pari ad uno share dell’1.05%

Rete 4, E’ sempre CartaBianca Talk di attualità e politica con commenti e approfondimenti dagli ospiti in studio. Conduce Bianca Berlinguer,il talk è stato visto da 382.000 spettatori con l’1.99% di share

Canale 5, In vacanza su Marte il film del 2020 diretto da Neri Parenti e con protagonisti Christian De Sica e Massimo Boldi è stato visto da 70.000 spettatori pari al 3.34%

Italia 1, Le Iene è' stato visto da 819.000 spettatori pari al 4.33%

Su La7 DiMartedì ha registrato 947.000 spettatori con uno share del 4.43% (Più: 363.000 – 3.7%).

Sul Nove Io, Robot ha raccolto 172.000 spettatori con lo 0.8%