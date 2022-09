Mostra del cinema di Venezia, tutti i premi: da Laura Poitras a Luca Guadagnino, da Cate Blanchett e Luca Guadagnino

Tutti i premi della Mostra del Cinema di Venezia, 79a edizione.

La Giuria di VENEZIA 79, presieduta da Julianne Moore e composta da Mariano Cohn, Leonardo Di Costanzo, Audrey Diwan, Leila Hatami, Kazuo Ishiguro e Rodrigo Sorogoyen, dopo aver visionato i 23 film in competizione ha deciso di assegnare i seguenti premi:



LEONE D'ORO per il miglior film a ALL THE BEAUTY AND THEBLOODSHED di Laura Poitras (Stati Uniti)



LEONE D'ARGENTO - Gran Premio della Giuria a SAINT OMER di Alice

Diop (Francia)



LEONE D'ARGENTO Premio per la migliore regia a Luca Guadagnino

per il film BONES AND ALL (Stati Uniti / Italia)



COPPA VOLPI per la migliore interpretazione femminile a: Cate

Blanchett nel film TµR di Todd Field (Stati Uniti)



COPPA VOLPI per la migliore interpretazione maschile a Colin

Farrell nel film GLI SPIRITI DELL'ISOLA di Martin McDonagh

(Irlanda)



PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a Martin McDonagh per il

film GLI SPIRITI DELL'ISOLA di Martin McDonagh (Irlanda)



PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a GLI ORSI NON ESISTONO di Jafar

Panahi (Iran)



PREMIO MARCELLO MASTROIANNI a un giovane emergente all'attrice

Taylor Russell nel film BONES AND ALL di Luca Guadagnino (Stati

Uniti / Italia)



- ORIZZONTI

La Giuria Orizzonti della 79. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, presieduta da da Isabelle Coixet e composta da Laura Bispuri, Antonio Campos, Sofia Djama e Edouard Waintrop dopo aver visionato i 18 lungometraggi e i 12 cortometraggi in concorso, assegna:



PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR FILM a JANG-E JAHANI SEVOM

(World War III) di Houman Seyedi (Iran)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE REGIA a

Tizza Covi e Rainer Frimmel per il film VERA (Austria)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA ORIZZONTI a

CHLEB I SOL (Bread and Salt) di Damian Kocur (Polonia)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE ATTRICE a

Vera Gemma nel film VERA di Tizza Covi e Rainer Frimmel

(Austria)



PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR ATTORE a Mohsen Tanabandeh nel

film JANG-E JAHANI SEVOM (World War III) di Houman Seyedi

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a Fernando

Guzzoni per il film BLANQUITA di Fernando Guzzoni (Cile)

- PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO a SNOW IN

SEPTEMBER di Lkhagvadulam Purev-Ochir (Francia)

VENICE SHORT FILM NOMINATION FOR THE EUROPEAN FILM AWARDS 2022 a

SNOW IN SEPTEMBER di Lkhagvadulam Purev-Ochir (Francia)

- LEONE DEL FUTURO - PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA «LUIGI DE

LAURENTIIS»



La Giuria Leone del Futuro - Premio Venezia Opera Prima «Luigi De Laurentiis» della 79. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, presieduta Michelangelo Frammartino e composta da Jan Matuszyński, Ana Rocha de Sousa, Tessa Thompson e Rosalie Varda assegna il LEONE DEL FUTURO - PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA (LUIGI DE LAURENTIIS) a SAINT OMER di Alice Diop (France)



ORIZZONTI EXTRA

PREMIO DEGLI SPETTATORI - ARMANI BEAUTY a

di (Paese)

- VENEZIA CLASSICI

la Giuria presieduta da Giulio Base e composta da 21 studenti -

indicati dai docenti - dei corsi di cinema delle università

italiane, assegna il PREMIO VENEZIA CLASSICI PER IL MIGLIOR DOCUMENTARIO SUL

CINEMA a FRAGMENTS OF PARADISE di KD Davison (Stati Uniti)

il PREMIO VENEZIA CLASSICI PER IL MIGLIOR FILM RESTAURATO a

KOROSHI NO RAKUIN (Branded to Kill) di Suzuki Seijun (Giappone,

1967)

VENICE IMMERSIVE

La Giuria presieduta da May Abdalla e composta da David Adler e Blanca Li dopo aver visionato i 30 progetti in concorso, assegna il PREMIO MIGLIORE ESPERIENZA VENICE IMMERSIVE a

THE MAN WHO COULDN'T LEAVE di Singing Chen (Taipei)

Il GRAN PREMIO DELLA GIURIA VENICE IMMERSIVE a

FROM THE MAIN SQUARE di Pedro Harres (Germania)

il PREMIO SPECIALE DELLE GIURIA VENICE IMMERSIVE a

EGGSCAPE di German Heller (Argentina)



- LEONE D'ORO ALLA CARRIERA 2022 a CATHERINE DENEUVE e a PAUL

SCHRADER



- CARTIER GLORY TO THE FILMMAKER AWARD 2022 a WALTER HILL

PREMIO CAMPARI PASSION FOR FILM a ARIANNE PHILLIPS