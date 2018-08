La vita in Diretta: al via la nuova stagione con Francesca Fialdini e Tiberio Timperi

di Ida Di Grazia

Lunedìsi riaccendono le telecamere de, storico programma del pomeriggio diche si presenta all’appuntamento autunnale con un progetto rinnovato: nuovo studio, nuovi ritmi e nuovi linguaggi. Al timone della nuova edizioneaccompagneranno i telespettatori nel cuore dell’attualità.Al centro, come sempre, cronaca, società e costume. Ma anche nuovi temi di dibattito per il programma e nuove parole chiave come ambiente, scienza, idee, speranze, sogni, futuro. Gli inviati si immergeranno come e più di sempre nelle notizie sul territorio senza preoccuparsi di sporcare l’obiettivo della telecamera, quando necessario, per restituire ai telespettatori l’immagine della realtà: la vita in diretta.Ospiti, opinionisti e persone comuni saranno accolti in uno studio dalla scenografia totalmente rinnovata e dai colori caldi e avvolgenti, per ricreare l’atmosfera di un vero salotto familiare, un luogo dove tutti possono confrontarsi sui temi di dibattito e sulle piccole e grandi sfide della quotidianità.Nello spazioFrancesca Fialdini inaugurerà un percorso di approfondimento sulle tematiche di maggiore interesse femminile.Nella nuova edizione del daily di Rai1 news e confronto ma anche emozioni e sorprese, con momenti di intrattenimento che coinvolgeranno il pubblico in studio e da casa.